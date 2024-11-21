全台最後一家沃克牛排11／24熄燈　IKIGAI燒肉明年1月進駐原址

▲沃克牛排朝富店11月24日熄燈。（圖／取自沃克牛排朝富店臉書）

記者黃士原／台北報導

來自日本的沃克牛排是全家餐飲旗下代理品牌，目前僅剩台中朝富店，不過官方粉絲頁昨日公告，11月24日是餐廳最後營業日。業者表示，明年1月中旬將以燒肉品牌「IKIGAI」在原址跟大家見面。

沃克牛排是日本吉野家旗下連鎖牛排品牌，2011年由全家餐飲代理引進台灣，全盛時期有3家店，目前僅剩台中的朝富店。餐廳主打牛排套餐，但也有供應海鮮、羊排、雞腿排餐，價格500元至900元，而且麵包與湯品還可以吃到飽，Google上有4.4顆星高評價。

▲IKIGAI主打高貴卻平價的精緻燒肉。（圖／記者蔡惠如攝）

不過，沃克牛排朝富店官方粉絲頁昨日公告，11月24日是餐廳最後營業日，之後將進行店內改裝。全家餐飲表示，近年來沃克牛排被定位為「研發中心」，「IKIGAI燒肉」的發想，以及對肉的處理知識，都來自於沃克，在完成階段性任務後進行轉型，朝富店原址在改裝後，將由IKIGAI進駐，明年1月中旬開幕。

即將插旗台中的IKIGAI，目前在台北及台南有5家店，主打高貴卻平價的精緻燒肉，享用日本山形A5和牛或美國Prime等級牛肉千元有找，套餐附有白飯、味噌湯、沙拉、飲料跟佐料，售價280元起，而擁有各部位肉品的盛合套餐，售價490元至780元。除了一般座位，餐廳也規劃1人用餐區，想吃燒肉不需再揪人喬時間。

▲Lady M遠百竹北店宣布熄燈。（圖／Lady M提供）

另，紐約甜點品牌「Lady M遠百竹北店」將於12月8日正式熄燈，消息一出也引來不少在地人不捨，紛紛留言敲碗「可以來巨城開嗎」、「可以考慮巨城嗎」。

Lady M遠百竹北店於2022年1月正式開幕，是全台最大內用店，除提供招牌千層蛋糕之外，也是首間提供輕食的門市，從早午餐、下午茶到晚餐都能滿足消費者的用餐需求，不過在2023年10月起陸續暫停提供輕食及內用服務。遠百竹北店熄燈後，Lady M全台僅剩6家門市。