等到了！CREMIA冬季超夯「甘王草莓霜淇淋」重磅回歸

▲CREMIA冬季限定「甘王草莓霜淇淋」回來了。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

草莓控等到了！有著「北海道霜淇淋之神」美名的人氣冰淇淋品牌「CREMIA」冬季限定「甘王草莓霜淇淋」重磅回歸，使用來自日本福岡稀有巨型草莓製成，每一口都能吃到濃濃草莓香氣，即日起於全門市上市，數量有限、售完為止。

▲甘王草莓霜淇淋每一口都能吃到濃濃草莓香。

CREMIA去年冬季最夯台灣限定口味「甘王草莓霜淇淋」回來了，使用日本福岡縣「甘王草莓」製成，比起一般草莓更大顆飽滿，口感酸甜多汁，加入北海道牛乳及鮮奶油製成濃醇霜淇淋，草莓牛奶的香甜滋味更濃郁，每支售價150元，推薦餅皮搭配覆盆子口味，也提供原味、巧克力選擇。

▲「COLD STONE x beard papa’s」聯名推出2款聯名冰淇淋。

另，COLD STONE近日也找來「beard papa’s」聯手推出2款限定冰品，其中，「卡士達焦糖脆脆」是使用香草卡士達冰淇淋拌入酥脆塔殼、焦糖醬，最後放上beard papa’s的「泡芙脆脆」增添口感，泡芙脆脆是選用歐洲發酵奶油低溫烘烤而成，外層裹上手工拌炒的香濃脆焦糖，酥脆好吃。

「卡士達焦糖麻糬」則同樣以香草卡士達冰淇淋做為基底，搭配乳酪丁、焦糖醬，打造鹹甜滋味，最上層再鋪上撒了巧克力的Q彈日式大福皮，還原彷彿在吃卡士達乳酪大福般的甜點冰品，且聯名期間只要購買以上2款冰品就送beard papa’s兌換券1張，於門市單筆消費滿130元就送日式香草泡芙1顆，送完為止。