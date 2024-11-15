豬肋排、牛排買一送一！2大美式連鎖品牌優惠11／20起連推3天

▲TGI FRIDAYS自11月20日至11月22日推出炭烤豬肋排買一送一。（圖／開展餐飲提供）

記者黃士原／台北報導

慶祝即將於11月20日登錄興櫃，開展餐飲旗下代理品牌TGI FRIDAYS連3天推出炭烤豬肋排買一送一，而德州鮮切牛排則是12盎司肋眼牛排買一送一。

11月20日登錄興櫃的開展餐飲，旗下品牌共有6個品牌，代理品牌為TGI FRIDAYS、德州鮮切牛排Texas Roadhouse，自有品牌則有Dan Ryan's、Amaroni's、LillA，以及明年上半年會併購完成的Salt＆Stone。

▲德州鮮切牛排自11月20日至11月22日祭出12盎司肋眼牛排買一送一。（圖／開展餐飲提供）

慶祝登錄興櫃，TGI FRIDAYS自11月20日至11月22日推出炭烤豬肋排買一送一，憑活動貼文畫面即享優惠，有BBQ烤肉醬、田納西威士忌醬及雙醬可選擇搭配食用；同時間，德州鮮切牛排則是祭出12盎司肋眼牛排買一送一。

▲身分證對中「698」3碼，王品「原燒」送18隻草蝦。（圖／王品提供）

另外，Oh my!原燒11月菜單全面升級，推出4套雙人餐和2款單人套餐，雙人套餐最低1598元起，而睽違4年重新回歸的單人套餐，則有「經典豚單人套餐」和「極品牛單人套餐」2種選擇，價格698元起。

Oh my!原燒歡慶單人套餐重新回歸，12月13日前到瘋美食APP或品牌LINE帳號領取優惠券，內用2客單人套餐或1客雙人套餐，身分證字號對中「698」任1碼，可兌換6隻新鮮草蝦，對中任2碼可得12隻，3碼全中直接招待18隻草蝦。