串燒50元起！筑前屋信義旗艦店明試營運　穿和服拍照打卡送前菜

▲筑前屋信義旗艦店明試營運。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

日本知名連鎖居酒屋「筑前屋」跨海來台拓點，台灣信義旗艦店明天試營運，除了當天第1杯飲料免費之外，11月15日至12月31日穿和服、浴衣店內拍照打卡加贈前菜1份，平日晚間9點後指定飲品第2杯5折。

居酒屋是日本人放鬆，與朋友、同事聚會的場所，店內永遠酒先行、菜隨後，第一家「筑前屋」2011年誕生於日本東京江戶川區，以復古輕鬆的小酌氛圍和各式美味豬肉料理聞名，深受當地消費者喜愛，至今全日本已有40家分店。

▲筑前屋信義旗艦店佔地百坪，布置了600盞慶典感紅白燈籠。（圖／筑前屋提供）

筑前屋今年首度跨海來台拓點，信義旗艦店明天試營運，佔地百坪的空間布置了600盞慶典感紅白燈籠、一桶桶酒樽和鳥居，讓人宛如置身江戶時代。豬肉燒串是這裡的招牌餐點，供應豬五花、豬松坂、豬心、豬腸及豬舌等部位，另有雞肉、牛肉串燒，價格60元至130元，最便宜的是50元的銀杏、香菇及德式香腸。

▲6宮格開胃小品。（圖／記者黃士原攝）

▲筑前屋唐揚炸雞-滿腹（15塊）。（圖／記者黃士原攝）

總經理葉盈吟還提到，筑前屋也供應福岡地方料理，像是加入腸類內臟的摩滋鍋、將豬肚豬心舒肥烹調製作的涼拌菜、豚骨濃湯搭配博多細麵的福岡炒拉麵等。此外，還有10多款前菜、20多款炸物，以及野菜沙拉、生魚片等品項。

▲福岡地方料理摩滋鍋。（圖／筑前屋提供）

歡慶試營運，11月15日店內消費第1杯飲料免費（限金賓highball、生啤黑白、可樂、雪碧、烏龍茶、柳橙汁），11月15日至12月31日平日晚間9點後，highball特調全系列同品項第2杯享5折，穿和服、浴衣在店內拍照打卡加贈前菜1份。

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▲貴族燒雞腿串（醬燒口味）。（圖／記者黃士原攝）

另外，插旗台灣的日本居酒屋還有9月開幕的鳥貴族，菜單選擇超豐富，從串燒、小菜、炸物、飯類與飲品都有，全品項均一價100元。其中，串燒是一盤兩串，部位從雞胸、腿肉、雞翅、雞皮、雞屁股到雞肉丸子都有，有鹽烤、醬燒及椒香3種口味，醬燒使用大量雞肉、蔬菜與果物一起燉煮，是鳥貴族招牌醬汁。

除了串燒，餐廳同步提供特色手工菜，如山藥泥鐵板燒、貴族雞湯釜飯、雞湯雜炊、起司雞肉丸，青椒鑲肉等。其中釜飯現點現做，直接在桌上點火炊飯，製作需要30分鐘。鳥貴族表示，未來會再陸續開發季節限定菜單，引進日本地方料理，結合台灣特色食材。