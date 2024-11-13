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2024屏東聖誕節搶先看！18組歐風童話燈飾　看雪花紛飛、逛市集

▲▼2024屏東聖誕節。（圖／翻攝自屏東聖誕節官網）

▲2024屏東聖誕節將從11月23日起登場。（圖／翻攝自屏東聖誕節官網）

記者蔡玟君／綜合報導

一年一度的「屏東聖誕節」又要來了！今年活動從11月23日起至明年（2025）1月1日為止，將有18組主題燈飾、聖誕市集、耶誕燈光秀，定時還能看到白雪紛飛的畫面，本篇就整理今年屏東聖誕節亮點，年末出遊，就到屏東好好感受一下耶誕氛圍。

▲▼2024屏東聖誕節。（圖／翻攝自屏東聖誕節官網）

▲今年主燈「聖誕童話屋」，還有燈光秀。（圖／翻攝自屏東聖誕節官網）

2024屏東聖誕節以「歐風童話」為主題設計，地點從屏東火車站一路延伸至屏東公園，並打造18組繽紛燈飾。其中主燈以「聖誕童話屋」為造型，佈滿糖霜的兩層樓薑餅屋被聖誕樹環繞，造型可愛又吸睛，在活動期間每天晚上6點開始，每30分鐘就會有一場燈光秀，可是今年必看亮點。

▲▼2024屏東聖誕節。（圖／翻攝自屏東聖誕節官網）

▲「奇幻夢遊」燈飾宛如走進童話《愛麗絲夢遊仙境》場景。（圖／翻攝自屏東聖誕節官網）

▲▼2024屏東聖誕節。（圖／翻攝自屏東聖誕節官網）

▲「璀璨花園」燈海。（圖／翻攝自屏東聖誕節官網）

▲▼2024屏東聖誕節。（圖／翻攝自屏東聖誕節官網）

▲「夢想起飛」燈飾。（圖／翻攝自屏東聖誕節官網）

其他亮點燈飾方面，包括利用屏東公園內自然的樹木來打造「願望樹」，創造一個專屬屏東的聖誕樹；宛如走進《愛麗絲夢遊仙境》場景的燈飾「奇幻夢遊」，除了好拍外，每10分鐘亦有一場燈光秀展演；「璀璨花園」則打造垂吊式燈海，民眾能走進藍色燈海中感受美景；「夢想起飛」則打造數座夜間發光熱氣球，帶著旅客暢遊浪漫燈海中。

▲▼2024屏東聖誕節。（圖／翻攝自屏東聖誕節官網）

▲▼「松鼠公爵城堡」（上圖）與「恬然入夢」（下圖）燈飾均有燈光秀。（圖／翻攝自屏東聖誕節官網）

▲▼2024屏東聖誕節。（圖／翻攝自屏東聖誕節官網）

而屏東火車站前水池則設有一座大型聖誕樹水晶球，宛如帶領民眾進入聖誕燈海的入口，活動期間每晚也都有燈光秀展演，每15分鐘一場；可愛的「松鼠公爵城堡」則以燈光秀每5分鐘上演一次歡樂的聖誕音樂會。在活動周邊街道，也都有延伸燈飾佈置，讓屏東市入夜後閃耀迷人的光芒。

為了更讓民眾有冬日過聖誕節氛圍，在活動期間的每個周末與國定假日，在屏東公園椰林大道每整點就會有一場冰雪世界雪花秀，讓人感受雪國浪漫，還有聖誕市集村、聖誕遊行派對、聖誕拍貼機等活動，陪旅客一起歡樂過節。

關鍵字： 屏東旅遊 2024屏東聖誕節 2024聖誕節 2024耶誕節

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