宵夜又少一家！台中24小時「米街清粥小菜」12／1歇業

▲台中24小時營業的清粥小菜店「米街清粥小菜」將於12月1日歇業。（圖／翻攝Google街景）

記者蕭筠／台北報導

台中24小時營業、位於北區中清路上的「米街清粥小菜」傳出歇業消息，疑因不敵漲價再加上租約到期，將於12月1日結束營業。對此，業者低調證實熄燈消息。

「米街清粥小菜」為24小時營業的清粥小菜店，店內提供各式各樣菜色選擇，並標上價格提供民眾參考，內用入座每人低消只要50元再加10元還可享有白飯、地瓜粥免費吃到飽，超佛價格深受不少在地人喜愛，不過觀看google評價兩極，有人表示指出櫃檯亂算價格、店員態度差，但也有人狂讚菜色豐富、味道好吃。

「米街清粥小菜」近日傳出停業消息，於門市掛上紅布條寫上「萬物皆漲 租約到期『本店將於12.01熄燈』」，《ETtoday新聞雲》致電店家，店家僅願證實關店消息，未透露原因。

▲浙江金福樓餐廳。（圖／引線木偶授權提供）

另，開業超過30年、位於新北永和的合菜餐廳「浙江金福樓餐廳」也確定將於今年底結束營業，店家低調不願透露歇業原因。金福樓餐廳以販售江浙菜料理為主，像是醋溜魚片、鍋粑蝦仁、砂鍋大魚頭等，菜單貼心以肉類、時鮮類、砂鍋類、冷盤類等做為區別、每道菜餚還提供大、中、小份量選擇，可依喜好自由調整份量，再加上價格平價，深受不少在地人喜愛，累積高人氣。