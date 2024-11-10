手搖飲「雙11限定優惠」快看！搶喝11元蜜香紅茶、紅茶拿鐵買1送1

▲手搖飲雙11優惠懶人包。（圖／春陽茶事提供）

記者蕭筠／台北報導

雙11好康領不停！《ETtoday新聞雲》整理手搖店「雙11限定優惠」，像是麻古茶坊、TEA TOP第一味、康青龍通通祭出指定飲品買1送1，春陽茶事開放免費加料、顏太煮奶茶有11元蜜香紅茶等喝，小確幸一次看。

▲麻古茶坊高山金萱茶買1送1。（示意圖／麻古茶坊提供）

●麻古茶坊

麻古茶坊即日起至11月19日祭出「高山金萱茶買1送1」，只要使用外送平台Uber Eats下單即享優惠。

●春陽茶事

春陽茶事全門市即日起至11月12日祭出「免費加料」活動，凡購買「炭焙烏龍」、「炭焙烏龍鮮奶」即可免費加烏龍粉粿1份；11月11日當天還有「炭焙烏龍買1送1」，凡使用外送平台foodpanda下單即享優惠，送完為止。

●康青龍

康青龍即日起至11月19日祭出「5大飲品買1送1」，凡使用外送平台Uber Eats下單，全用戶可享優惠品項有「御香鐵觀音」、「御香烏龍綠茶」、「清檸綠茶」，Uber One會員則再加碼「仙凍蜜茉綠」、「青龍茶王」2款，以及單筆消費滿350元現折90元優惠。

●顏太煮奶茶

顏太煮奶茶全門市將於11月11日祭出「著涎蜜香紅茶加11元多喝1杯」優惠，換算下來最低46元起就能爽喝2杯紅茶，單杯則只要23元，限同品項，每人不限購買組數。

▲TEA TOP第一味推2大飲品買1送1。（圖／TEA TOP第一味提供）

●TEA TOP第一味

TEA TOP第一味全門市將於11月11日當天下午1點至晚上7點祭出「2大飲品買1送1」優惠，品項包括「茉茗青妙」、「轟蜜芽咧芽咧」；至11月19日前加碼於外送平台Uber Eats推「茉茗青妙」、「轟蜜芽咧芽咧」、「日月潭紅茶」皆可享買1送1優惠，每人每品項限購5組。

●KUNG FU TEA 功夫茶

功夫茶全門市將於11月11日祭出「芭樂系列加11元多1杯」優惠，品項有「芭樂檸檬」、「芭樂檸檬綠」，限同品項，單筆限購1組，數量有限、售完為止。

●CoCo

CoCo將於11月11日祭出「全飲品單杯折11元」限定優惠，當日可透過官方LINE領券或你訂線上平台預訂，並在各店營業時間使用，每人限領4張券，優惠以自取為主，數量有限、送完為止，部分門市不參與此活動。

●迷客夏

迷客夏即日起至11月19日祭出「2大飲品買1送1」優惠，品項有「伯爵紅茶拿鐵」、「輕纖蕎麥茶」，只要使用外送平台Uber Eats下單即享優惠。