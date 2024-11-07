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京都6處隱藏版賞楓、銀杏地！走進金色隧道　看紅葉地毯、花燈路

▲▼長岡京天滿宮。（圖／京都府觀光聯盟）

▲京都長岡京天滿宮的紅葉地毯吸引許多旅客特別造訪。（圖／京都府觀光聯盟）

記者蔡玟君／綜合報導

京都的秋天，以其絢爛的紅葉與銀杏景色聞名於世，除了那些耳熟能詳景點之外，京都府內還隱藏數個鮮為人知的秘境。以下整理6個銀杏與紅葉的隱藏景點，不想人擠人，又想為今年的日本賞楓之旅增添新意，不妨收藏起來。

京丹後市　引原峠的大銀杏
沿著京都丹後鐵道的引原峠，一棵壯麗的大銀杏矗立於山間，每年秋天，無數鐵道迷與攝影愛好者紛至沓來，捕捉列車穿越金黃銀杏樹下的美麗瞬間，即日起至11月30日為止，更有夜間點燈活動。夜晚的點燈更添夢幻氛圍。

▲▼須津銀杏並木。（圖／@sa.storys）

▲須津銀杏並木。（圖／@sa.storys）

宮津市　須津的銀杏並木
宮津市須津的銀杏並木是近年來在社群媒體上迅速竄紅的隱藏版美景，約250棵銀杏樹一字排開與湛藍的天空相映成趣，形成令人驚嘆的秋日風景，吸引了無數遊客前來一探究竟。

▲▼グリーンランドみずほ。（圖／@yang_wen_le提供）

▲Green Land Mizuho的銀杏步道。（圖／@yang_wen_le提供）

京丹波町　Green Land Mizuho的銀杏步道
Green Land Mizuho是結合運動、住宿、 用餐等多樣化服務的複合式設施，每到秋天，園內多達250棵銀杏樹轉變成金黃色，走在步道間，看金黃色的落葉飄落，讓整條道路變成了壯麗的銀杏絨毯，形成浪漫風景，推薦觀賞期間至11月下旬為止。

▲▼精華町精華大道的水杉並木。（圖／京都府觀光聯盟提供）

▲精華町精華大道的水杉並木。（圖／京都府觀光聯盟提供）

精華町　精華大道的水杉並木
位於京都府南部的精華町精華大道，每到秋天，1.5公里長的水杉並木從黃轉紅，宛如一幅美麗的畫作，充滿詩意，且這條紅葉秘境是當地人才知道的秋日美景。

▲▼長岡京天滿宮。（圖／京都府觀光聯盟）

▲▼長岡京天滿宮亦有期間限定花燈路。（上圖／京都府觀光聯盟，下圖／三宅徹攝影）

▲▼長岡天満宮花灯路試験点灯。（圖／三宅徹攝影）

長岡天滿宮花燈路
長岡天滿宮的錦景苑，以銀杏與紅葉交織的絕妙景色聞名，白天能欣賞金黃銀杏與紅楓相映成趣，從11月16日起至12月1日為止的「花燈路」活動，將有300座燈籠照亮參道，將大鳥居與紅葉庭園映照得如夢似幻，在燈光照映下展現出幽玄之美，為秋日的長岡天滿宮增添了無限浪漫。

▲▼三栖神社。（圖／photo AC）

▲三栖神社。（圖／photo AC）

京都市伏見區　三栖神社的銀杏
三栖神社境內的銀杏樹高達22.5公尺、樹幹周長約4.25公尺，被京都市指定為保存樹，也成為一定要捕捉的銀杏美景，推薦觀賞時間為11月下旬至12月上旬左右。

▲▼BICCAMERA優惠券。（圖／業者提供）

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

關鍵字： 京都旅遊 日本旅遊 賞楓旅遊 亞洲旅遊

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