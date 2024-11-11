C’EST SI BON！經典義、法旅遊的高光時刻

文／七逗旅遊網 圖／鳳凰旅遊

永恆的羅馬、浪漫的花都，會交織出什麼樣的火花？經典義大利與法國之旅，宛如強強聯手的概念，就是經典必看、接連不斷，行程每分每秒都充實精彩，無非是旅遊高光時刻。

▲法國巴黎羅浮宮是世界上最著名的博物館之一。

法國，C’EST SI BON！旅遊幾次都不嫌多。2024年巴黎奧運會圓滿落幕，「巴黎」再度成為熱門關鍵字。包容各式藝術結晶的巴黎，孕育出炫麗輝煌的王室風光，來到三大博物館之一的羅浮宮，欣賞鎮宮之寶：米羅的維納斯、勝利女神、蒙娜麗莎等偉大藝術傑作，從中體會藝術文化氛圍。

既然造訪了羅浮宮，當然不能錯過太陽王路易十四所建的凡爾賽宮，富麗堂皇、極盡奢華的建築與裝飾，美不勝收。

▲塞納河蜿蜒流過巴黎，2024年巴黎奧運會開幕式就在河上舉辦。

巴黎市區，有必訪的艾菲爾鐵塔、凱旋門、香榭儷舍大道、協和廣場，想要從不同角度欣賞花都，不防搭乘塞納河遊船，一面享用午餐、一面欣賞兩岸秀麗風光，船行穿越一條條各具特色的橋樑，水水的午餐饗宴格外令人難忘。

交通工具的選擇與運用，考驗著旅遊行程安排的功力，巧妙的安排能為旅程更加分。串聯幅員廣大的法國與義大利，有旅行社能安排搭乘三段義大利國鐵及子彈列車，保留充裕時間走訪義大利與法國藝術寶庫。

▲遙望懸崖上的五漁村，山海美景盡收眼底。

從法國蔚藍海岸，前進世界文化遺產義大利五漁村，矗立於海邊懸崖上的11世紀小漁村，五顏六色的建築搭配地中海蔚藍海景，處處都是絕美風情畫。

五漁村東南方的比薩，是天文學家、物理學家伽利略的出生地，傳說伽利略就在比薩斜塔做自由落體實驗。來到這個經典名景奇蹟廣場，欣賞列名世界七大奇景的比薩斜塔，以及象徵比薩黃金時代的大教堂、洗禮堂等名勝。

▲羅馬競技場是羅馬最具代表性的建築之一。

義大利羅馬，一個擁有2800多年歷史的城市，被譽為「永恆之城」，1980年聯合國教科文組織將羅馬整個古城收錄為世界遺產。Tripadvisor推薦羅馬旅遊景點前三名為：競技場（鬥獸場）、萬神殿、許願泉，這三處可謂經典中的經典，怎能不細細遊賞？

羅馬競技場是古羅馬時期最大的橢圓形角鬥場，每年吸引無數旅客前來朝聖，感受古羅馬的光榮歷史，入內參觀市售自費價格25歐元，目前也有旅行社把費用含到團費之中。

▲超過300公尺的長橋是天空之城居民聯外的唯一路徑。

轉往維泰博省的班諾里吉歐 BAGNOREGIO，是傳說中的天空之城，這座建在地形陡峭岩壁上的寧靜山城，當被飄渺雲霧圍繞時，宛如漂浮在空中一般，令人驚嘆。

天空之城聯外的唯一路徑，是一座超過300公尺的長橋，看似不便的交通，卻讓天空之城成為世外桃源，遊人靜靜欣賞自然與建築結合的美景，不僅是視覺盛宴，更是深刻的心靈之旅。

▲體驗威尼斯的最佳交通工具為搖櫓船GONDOLA。

來到義大利，必定要到水都威尼斯，不然會後悔一輩子。遊客如織的聖馬可廣場旁，有拜占庭式風格聖馬可大教堂，以及鐘樓、鐘塔、道奇宮，附近有嘆息橋等歷史建築，訴說著威尼斯的歷史故事。

體驗威尼斯的最佳交通工具為搖櫓船GONDOLA，市售自費活動35歐元，也有行程安排5人1艘搖櫓船，費用含在團費之中，旅客出發前可以多研究看看，找到最有經驗的旅行社。

▲美食，是旅程中的重頭戲。

美食，是旅程中的重頭戲，有很多旅行社會強調歐洲的中餐非常難吃，但也能找到負責任的旅行社，不斷與當地餐廳溝通協調，創造出較符合國人口味的餐點。

對美食講究的行程，用心找出旅遊當地的特色，比方說在翡冷翠選擇美食指南知名餐廳，安排正統義大利牛排餐，讓旅客的味蕾也來一趟回味無窮的旅程。

推薦行程

★C’EST SI BON法義普羅旺斯13天 (雙米其林、雙評鑑美食、雙五星、三大山城) https://reurl.cc/bYprX6

特色 ：

★水都威尼斯島上住宿與翡冷翠古城飯店。

★羅馬特別安排入內參觀鬥獸場，市售自費價格25歐元。

★造訪傳說中的天空之城，一橋之隔的世外桃。

★水都威尼斯搭乘搖櫓船 GONDOLA（5人一艘），市售自費活動35歐元。

★翡冷翠安排列名於美食指南知名餐廳正統之義式牛排餐，令人大快朵頤。

★搭乘3段義大利國鐵及子彈列車，保留充裕時間一遊義大利與法國藝術寶庫。

★巴黎雙博物館：羅浮宮+凡爾賽宮。

★塞納河遊船午餐。

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