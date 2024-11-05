八曜和茶三重台北橋店要開了！人氣必喝TOP5先看　還有白奶茶新品

記者蕭筠／台北報導

自高雄起家的超人氣日式飲品專賣店「八曜和茶」首度北上展店，首店「新北三重台北橋店」預計11月8日正式開幕，除同步公開「人氣必喝飲品TOP5」外，今（5）日更宣布推出全新「極韻白奶茶系列」，選用不同基底的精品奶茶搭配燕麥奶，一共打造5款新飲品選擇，11月11日起上市開喝。

▲自高雄起家的日式飲品專賣店「八曜和茶」擁有超高人氣。（圖／記者蕭筠攝，下同）

▲八曜和茶僅有一種配料「蜜漬白玉丸」。

八曜和茶以無咖啡因穀物茶作為主打，多款飲品深受鐵粉喜愛，店員推薦人氣TOP5依序為「柚香覺醒307」，以獨家輕焙烏龍茶王307搭配葡萄柚，口感酸甜又清爽；「308炙燒濃乳」為蕎麥茶結合日式厚奶的組合，打造香醇濃厚滋味；「京彩舞伎奶茶」選用金萱紅茶搭配日式厚奶；「八曜和茶」採用10種膳食纖維穀麥配方調製而成；「舞妓406紅茶」則精選金萱茶葉發酵製成，並以3度糖、35%冰最適合。

▲11月11日將推出全新「極韻白奶茶系列」，一共有5款飲品選擇。

11月11日起還推出全新「極韻白奶茶系列」，一共打造5款飲品，皆是使用不同基底茶製成精品奶茶後結合燕麥奶，包括以和風穀麥為基底的「8YO極韻白奶茶」、以307輕烘焙烏龍為基底的「307極韻白奶茶」、以焙煎蕎麥為基底的「308極韻白奶茶」、以舞伎紅茶為基底的「406極韻白奶茶」及以浪煎龍片綠茶為基底的「504極韻白奶茶」，售價79元起，其中，8YO極韻白奶茶及308極韻白奶茶不含咖啡因。

▲八曜和茶新北三重台北橋店預計11月8日開幕。

八曜和茶「新北三重台北橋店」則將於11月8日正式開幕，並祭出3大限時優惠，11月8日、11月9日凡於社群平台標記3位朋友，並購買指定飲品「京彩舞伎奶茶」、「308炙燒濃乳」、「浪烤厚焙乳504」，消費滿額即可免費獲時尚環保提袋1個，100元送1個、200元送2個，以此類推；11月10日則祭出人氣飲品「柚香覺醒307買1送1」優惠。

▲買指定飲品消費滿額送環保提袋（左）。

全門市加碼推出獨家周邊新品「YO307清爽柚香片」，11月8日起只要於全台門市購買任一飲品即可以149元加購YO307清爽柚香片-和風bag款，購買2杯可加購2個，以此類推，數量有限、售完為止。

●八曜和茶新北三重店

地址：新北市三重區重新路一段106號

營業時間：10:00-22:30

開幕日：11月8日

▲春陽茶事推出秋冬限定全新「炭焙烏龍系列」。（圖／春陽茶事提供）

另，春陽茶事也宣布推出秋冬限定全新「炭焙烏龍系列」，選菁作茶利用焙火製程提升香氣，讓茶葉展現更深厚茶香，首推「炭焙烏龍」，琥珀茶湯帶有重焙茶感，尾韻則有些許馥郁熟果香，口感回甘溫潤，「炭焙烏龍鮮奶」則是炭焙烏龍結合鮮奶的組合；還有全新配料「烏龍粉粿」，把烏龍茶變成Q彈茶凍，更添茶香，11月6日起於全門市上市。

為歡慶新品上市，11月6日至11月11日可享「炭焙烏龍買1送1」優惠，只要使用外送平台foodpanda即享優惠，送完為止；11月6日至11月12日全門市則有「免費加料」活動，凡購買「炭焙烏龍」、「炭焙烏龍鮮奶」即可免費加烏龍粉粿1份。