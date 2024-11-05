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馬卡龍列車「海風號」12／7首航！全海景座、甜點開箱　即起開訂

▲台鐵美學觀光列車「海風號」開箱。（影／記者彭懷玉攝）

▲台鐵美學觀光列車「海風號」將於12月7日正式首航。（圖／記者彭懷玉攝）

▲台鐵美學觀光列車「海風號」將於12月7日正式首航，即日起於雄獅旅遊官網開放預訂。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／新竹報導

全台首創甜點觀光列車要來了！台鐵美學觀光列車「海風號」將於12月7日正式首航，今（5日）邀請到韓國啦啦隊女神李晧禎、台日混血美女各務禮美奈一同應援，列車以蒂芬尼漸層綠為主色調，搭配MANO MANO客製專屬甜點、紀念車票及禮品，單日往返套票3,600元，即日起於雄獅旅遊官網開放預訂。

▲台鐵美學觀光列車「海風號」將於12月7日正式首航。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼全台首創甜點觀光列車「海風號」將在12月7日啟航，首季將行駛新竹至台中。（上圖／記者彭懷玉攝；下圖／雄獅旅遊提供）

▲台鐵美學觀光列車「海風號」將於12月7日正式首航。（圖／記者彭懷玉攝）

雄獅旅遊與台灣鐵路公司今（5日）於新竹火車站舉行記者會，共同宣布全台首創甜點觀光列車「海風號」將在12月7日啟航，首季將行駛新竹至台中往返路段，由「海風號」開先鋒後，山嵐號則於明年3月啟航，未來還有福爾摩莎號會跟大家見面。

▲▼海風號12/7啟航。（圖／記者彭懷玉攝）

▲「海風號」列車以四季變化與大自然為靈感，車體外觀採用療癒的湛藍翠綠色，象徵台灣近海的清澈海水，列車共有四節車廂、60個席次。（圖／記者彭懷玉攝）

「海風號」列車以四季變化與大自然為靈感，車體外觀採用療癒的湛藍翠綠色，象徵台灣近海的清澈海水，列車共有四節車廂、60個席次，包含四人沙發、面海雙人座，全部為面海座位。空間部分，搭配柔和漸層燈光、輕快的海洋音樂與清新香氛，展現唯美氛圍。此外，列車配有無障礙座位與廁所，以及免治馬桶設備。

▲台鐵美學觀光列車「海風號」將於12月7日正式首航。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼列車共有四節車廂、60個席次，包含四人沙發、面海雙人座，全部為面海座位。（圖／記者彭懷玉攝）

▲台鐵美學觀光列車「海風號」將於12月7日正式首航。（圖／記者彭懷玉攝）

雄獅國內旅遊部總經理王岳聰透露，列車長座位旁特別設有專屬拍照區，能以列車長視角欣賞周遭的海景和綠意，另也將原本的車門打掉，換成全景落地窗，可以坐在瞭望席，一邊愜意享用甜點，一邊欣賞療癒海景。

▲台鐵美學觀光列車「海風號」將於12月7日正式首航。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼專屬拍照區能以列車長視角欣賞海景和綠意，另也將原本的車門打掉，換成大面落地窗，能一邊愜意享用甜點，一邊賞療癒海景。（圖／記者彭懷玉攝）

▲台鐵美學觀光列車「海風號」將於12月7日正式首航。（圖／記者彭懷玉攝）

餐點也是一大亮點，品嚐得到新竹原創甜點品牌MANO MANO客製專屬甜點，內容包含台中大甲芋頭的「芋頭油蔥司康」；由東勢洛神花製成的「玫瑰夾心瑪德蓮」；運用新竹客家名產巧妙搭配的「擂茶米香可麗露」、「金桔鹹豬肉竹炭堡」等。其中「綠葡萄貝殼馬卡龍」印有「海風」字樣，外型如珍珠貝殼，搭配新竹茗茶的東方美人茶。另外，結合全球首間米其林一星的MINIMAL冰淇淋，提供楊桃春茶和乳酸紫蘇兩款口味。

▲台鐵美學觀光列車「海風號」將於12月7日正式首航。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼新竹原創甜點品牌MANO MANO客製專屬甜點；透明的紀念車票給旅客留念。（圖／記者彭懷玉攝）

▲台鐵美學觀光列車「海風號」將於12月7日正式首航。（圖／記者彭懷玉攝）

值得一提的是，過了後龍站，列車離海越來越近，尤其在龍港到白沙屯之間，會將列車速度放慢至時速30公里，共有17分鐘讓旅客欣賞沿途海景。途經的特色車站則囊括擁有百年歷史木造建築的新埔車站，是海線距離海岸最近的車站，被稱為海線五寶之一；大甲車站則位於台灣民俗媽祖信仰的重要地帶，除了可前往知名媽祖廟參拜，還可以品嘗廟宇周邊美食；後龍車站周遭可欣賞後龍鎮第一家醫院，採用仿巴洛克式風格古厝建築，體驗百年復古氛圍。

▲台鐵美學觀光列車「海風號」將於12月7日正式首航。（圖／記者彭懷玉攝）

▲列車配有無障礙座位與廁所，以及免治馬桶設備。（圖／記者彭懷玉攝）

單趟遊程部分，新竹-台中遊程皆含餐食、紀念證書與禮品、保險，遊程價格為3,600元；團體遊程方面，規劃四大不同主題，「微醺之夜」邀請專業調酒師為晚餐搭配海風號特調飲品；規畫入住五星級飯店，如新竹國賓大飯店、台中李方艾美酒店等，除了在大自然環境中體驗戶外餐桌，更享用精緻A SHABU高檔涮涮鍋，每人9,900元起。

關鍵字： 台鐵觀光列車 海風號 雄獅旅遊 鐵道旅遊 海風號觀光列車

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