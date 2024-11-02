RAW營業剩2個月！這3家精緻餐廳即將熄燈「想吃快訂位」

▲RAW將於12月31日熄燈。（圖／赫士盟提供）

記者黃士原／台北報導

有台東最難訂餐廳之稱的「Sinasera 24」，日前宣布明年1月31日結束營業，讓許多粉絲相當不捨。除了這家之外，江振誠創立的RAW、壽司之神嫡傳弟子在台北開設的鮨增田，也將分別在12月底及明年1月歇業，還想品嚐這3家精緻餐廳料理的民眾，要把握最後機會。

▲Sinasera 24明年1／31熄燈。（圖／取自Sinasera 24臉書）

Sinasera 24

有台東最難訂餐廳之稱的「Sinasera 24」，今年開業滿7年，但業者日前卻宣布，明年1月31日結束營業。消息傳出後，粉絲不捨地說「我最愛的餐廳，太可惜了」、「惋惜，但更多祝福」。

2017年開幕的Sinasera 24，是長濱高人氣的法式餐廳，也有台東最難訂餐廳的稱號。主廚楊柏偉在這裡服役期間，接觸到許多特殊的天然野菜及新鮮魚種，退伍後遠赴法國餐廳工作，先後在普羅旺斯米其林一星餐廳La Bonne Etape以馬賽米其林三星餐廳Le Petit Nice -Gérald Passedat服務，之後受畫日風尚會館業主邀請，回到長濱開設Sinasera 24法式餐廳，他說，回來台灣最主要的原因是與老闆的理念相同。

▲Sinasera 24餐廳經典菜色「鬼頭刀、飛魚」。（資料照／記者黃士原攝）

熄燈前，Sinasera 24也藉由最後一份菜單盛讚冬季的花東物產，同時提到「只要時節恆常、土地還在、職人與農友們還在，Sinasera 24 的結束就不是終點，而是下一段旅程的開始」。

▲「鮨增田台北」明年1月熄燈。（圖／文華精品提供）

鮨增田台北

位於文華精品的「鮨增田台北」，是壽司之神得意門生增田勵，2019年來台開設的餐廳，在即將屆滿5周年之際，業者卻在臉書粉專宣布，由於主廚合約即將結束及公司營運調整，將於明年1月停止營業。

東京名店「鮨增田（鮨ます田）」創辦人兼主廚增田勵，曾在「數寄屋橋次郎」工作9年，是壽司之神小野二郎的得意門生，2015年首度拿到米其林一星，2017年奪得二星。

▲為了能原汁原味重現東京本店的味道，台北店使用的食材幾乎從日本空運來台。上圖為鮪魚中腹。（圖／記者黃士原攝）

增田勵2019年受邀來台開設台北店，為了能全心投注，竟先把鮨增田東京本店結束營業，副主廚小杉秀樹及廚師團隊全都移師台北，並由小杉秀樹擔任台北駐店主廚。隔年開始，就一直被《米其林指南》選為餐盤餐廳（2020-2021）及入選餐廳（2022-2024）。

為了能原汁原味重現東京本店的味道，台北店使用的食材幾乎從日本空運來台，而且不會為了配合台灣人口味而有所調整。使用的醋飯，則是混合2至3款的日本米以及2種醋，每天必須依照季節、天氣變化與米的品質，去做米種和比例的調整，並在製作過程中細細斟酌水量，以及米飯炊煮後的膨度。

▲RAW每年更換近6次菜單，10年間已創作超過上千道料理。上圖為青森周菜色─「鮭」，使用青森縣大畑町所養殖的津輕海峽鮭魚。（圖／記者黃士原攝）

RAW

今年是RAW創立10周年，全球百大名廚江振誠卻在國際記者會丟出震撼彈，宣布12月31日將是餐廳的最後一天營業日，他也會從餐廳的第一線退到幕後，未來「RAW」不是一家餐廳，而是培育及孵化亞洲頂尖廚師的廚藝學院，目標是每年培養10到20位米其林主廚。

RAW每年更換近6次菜單，10年間已創作超過上千道料理，幾乎沒有重複的菜色，服務了近30萬人次，被譽為「台灣最難訂的餐廳」。

自米其林指南登台以來，RAW已經連續7年獲得星級肯定，除了第1年是一星之外，2019年起持續保持著二星餐廳好成績，今年雖然再度奪得二星，但在12月31日熄燈後，明年的指南裡就看不到RAW了。