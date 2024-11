MSC榮耀號旗艦科技　海上智慧郵輪震撼體驗

文/七逗旅遊網 圖/MSC地中海郵輪

傳承300年航海世家文化,MSC地中海郵輪榮耀號也與時俱進,加入不斷創新的高科技,榮耀大道LED天幕、順暢海上WIFI、多功能APP等,使得表演、體驗、服務全方位提升,讓智慧郵輪為旅客帶來無數震撼體驗。

▲榮耀大道上的天幕,是由1450塊LED屏幕所組成。(圖/MSC地中海郵輪)

MSC郵輪亞洲旗艦榮耀號表演提升,除了冬季新秀即將登場外,榮耀大道更具看頭。集結超過200個知名品牌,榮耀大道不僅有海上香榭麗舍大道的美名,更有海上最長的LED天幕。

由1450塊LED屏幕所組成的夢幻天幕,彷彿為大家開啟了任意門,隨心穿梭於不同的情景之中,從羅馬教堂的穹頂壁畫到江南園林的水墨丹青,從雲海清晨到午夜星空的時空變化,沉浸式情景變化,將海上購物及社交活動點綴得別有風情。

▲郵輪上的智能服務,讓旅客體驗智慧郵輪之旅。(圖/MSC地中海郵輪)

郵輪的旅程能盡情上網,是給旅客的體驗提升。海上之旅可隨時使用先進的航海通訊衛星O3b無線網路,無論打卡分享船上的精彩照片,或是直播酒吧的live表演,都能順暢上網、輕鬆駕馭。

▲MSC for Me 的功能包含130種智能服務,讓服務更提升。(圖/MSC地中海郵輪)

MSC for Me 應用程式,是一款免費的APP,可與船上的其他數位設備搭配使用,使得服務再提升。MSC for Me 的功能包含130種智能服務,可即時查看船上消費帳單,預定餐廳、劇場或精彩活動,與船艙的朋友或家人留言互動等,讓旅客不錯過精彩表演,省下更多時間享受假期。

▲MSC榮耀號以先進的科技和技術打造為生態郵輪。(圖/MSC地中海郵輪)

MSC地中海郵輪榮耀號,為賓客打造精彩度假體驗的同時,也堅持強化郵輪環保功能。MSC榮耀號運用現代工藝和工程技術建造,引用先進環境系統和創新海洋技術,包括:高效節能設備、廢氣淨化系統、先進廢水處理系統等,降低對周圍環境的影響,打造生態郵輪,保護海洋生態,以實現更美好的未來。

