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MSC榮耀號旗艦科技　海上智慧郵輪震撼體驗

文／七逗旅遊網　圖／MSC地中海郵輪

傳承300年航海世家文化，MSC地中海郵輪榮耀號也與時俱進，加入不斷創新的高科技，榮耀大道LED天幕、順暢海上WIFI、多功能APP等，使得表演、體驗、服務全方位提升，讓智慧郵輪為旅客帶來無數震撼體驗。

▲▼MSC榮耀號,郵輪,高科技,智能,亞洲,七逗旅遊網。（圖／業者提供）

▲榮耀大道上的天幕，是由1450塊LED屏幕所組成。（圖／MSC地中海郵輪）

MSC郵輪亞洲旗艦榮耀號表演提升，除了冬季新秀即將登場外，榮耀大道更具看頭。集結超過200個知名品牌，榮耀大道不僅有海上香榭麗舍大道的美名，更有海上最長的LED天幕。

由1450塊LED屏幕所組成的夢幻天幕，彷彿為大家開啟了任意門，隨心穿梭於不同的情景之中，從羅馬教堂的穹頂壁畫到江南園林的水墨丹青，從雲海清晨到午夜星空的時空變化，沉浸式情景變化，將海上購物及社交活動點綴得別有風情。

▲▼MSC榮耀號,郵輪,高科技,智能,亞洲,七逗旅遊網。（圖／業者提供）

▲郵輪上的智能服務，讓旅客體驗智慧郵輪之旅。（圖／MSC地中海郵輪）

郵輪的旅程能盡情上網，是給旅客的體驗提升。海上之旅可隨時使用先進的航海通訊衛星O3b無線網路，無論打卡分享船上的精彩照片，或是直播酒吧的live表演，都能順暢上網、輕鬆駕馭。

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▲MSC for Me 的功能包含130種智能服務，讓服務更提升。（圖／MSC地中海郵輪）

MSC for Me 應用程式，是一款免費的APP，可與船上的其他數位設備搭配使用，使得服務再提升。MSC for Me 的功能包含130種智能服務，可即時查看船上消費帳單，預定餐廳、劇場或精彩活動，與船艙的朋友或家人留言互動等，讓旅客不錯過精彩表演，省下更多時間享受假期。

▲▼MSC榮耀號,郵輪,高科技,智能,亞洲,七逗旅遊網。（圖／業者提供）

▲MSC榮耀號以先進的科技和技術打造為生態郵輪。（圖／MSC地中海郵輪）

MSC地中海郵輪榮耀號，為賓客打造精彩度假體驗的同時，也堅持強化郵輪環保功能。MSC榮耀號運用現代工藝和工程技術建造，引用先進環境系統和創新海洋技術，包括：高效節能設備、廢氣淨化系統、先進廢水處理系統等，降低對周圍環境的影響，打造生態郵輪，保護海洋生態，以實現更美好的未來。

●推薦行程
亞洲旗艦 MSC榮耀號
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第三人只要6,900元起
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•3/15 鹿兒島、濟州自主遊6天
•3/20 石垣島、沖繩自主遊5天
•3/24 熊本、佐世保自主遊6天

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•周年慶：12/16、1/5限定航次，贈送200美金（船上消費抵用金）
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詳情請上https://msc-cruises.com.tw

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