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康芮颱風進逼！宜蘭龜山島明起封島　五月天高雄、花蓮演唱會延期

▲▼宜蘭龜山島，宜蘭旅遊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲宜蘭龜山島從10月30日起封島。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

康芮颱風進逼，已有許多活動與景點宣布延期和預警性關閉。東北角風管處表示，宜蘭龜山島從10月30日起預警性封閉3天；2024草嶺古道芒花季原訂於11月2日至3日的活動確認取消，芒花季活動將於11月9日至10日正式開跑。高雄是政府觀光局也宣布「2024高雄Wild Wild野生活」延期舉行。

東北角風管處表示，因持續受東北季風及颱風外圍環流影響，台灣東北部宜蘭蘇澳海面風力逐漸增強，浪高將增至3米以上大浪、巨浪，平均風力達六級以上，故旅遊景區龜山島基於離島臨時碼頭靠泊等安全考量，自10月30日起至11月1日止採預警性封島3天。

而2024草嶺古道芒花季原訂於11月2日至3日進行的活動確認取消，芒花季活動將於11月9日正式開跑，並延長至12月8日；已報名11月2日至3日交通套票、手作季體驗等活動業已寄發通知予報名者，可進行取消或改期。

▲▼2024高雄Wild Wild野生活。（圖／高雄市政府觀光局提供）

▲2024高雄Wild Wild野生活延期。（圖／高雄市政府觀光局提供）

高雄市政府觀光局也表示，受康芮颱風影響，考量民眾安全及活動場地整備，原訂11月2、3日辦理之「2024高雄Wild Wild野生活」活動將延期辦理。

▲▼相信音樂演唱會延期。（圖／翻攝自五月天臉書專頁）

▲相信音樂「2024 Just Love It ! 一路向東｜演唱會」均延期。（圖／翻攝自五月天臉書專頁）

相信音樂也宣布，原訂於11月1日、2日、3日在高雄與花蓮舉辦的「2024 Just Love It ! 一路向東｜演唱會」，經審慎評估後決定延期舉辦，延期演出相關事宜將另行儘速公告。

關鍵字： 龜山島 宜蘭旅遊 高雄旅遊 花蓮旅遊 康芮颱風

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