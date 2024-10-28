101景觀房28折起！ITF萬豪、國泰「12家飯店住宿優惠」一次看

▲萬豪旅享家旗下飯店祭出線上旅展優惠。（圖／萬豪旅享家提供）



記者彭懷玉／台北報導

萬豪旅享家旗下7家酒店祭出線上旅展住房優惠，大溪笠復威斯汀SPA套房亦祭出43折優惠；台北萬豪酒店旅展現場獨賣「天際客房住宿券」含早餐，入住台北101景觀房每晚6,999元，下殺28折。國泰飯店則祭出「和逸飯店全台五館聯合住宿券」3,500元，巧虎夢想樂園首次推出5,999元「巧虎夢想樂園年卡」可無限次進出。

台北萬豪酒店

台北萬豪酒店於ITF旅展現場獨賣「天際客房住宿券」含早餐，保證入住台北101景觀房，每晚只要6,999元，下殺28折，平假日適用，農曆春節、暑假入住也不加價。旅展現場每日上午11點與下午3點再加碼快閃「經典客房住宿券」含早餐，每張4,888元，下殺23折，每日限量100組。

▲桃園大溪笠復威斯汀度假酒店即日起至10月31日打造「威斯汀萬聖搗蛋夜」。（圖／業者提供）



桃園大溪笠復威斯汀度假酒店

桃園大溪笠復威斯汀度假酒店表示，兩天一夜平日SPA套房住宿券18,800元，可入住雙人套房，感受頂級舒適SPA「雙人天夢經典」60分鐘、客房迷你吧、Happy Hour時段暢飲，現省25,210元。各式住宿券單筆消費滿5萬元，再贈價值20,790元豪華客房平日住宿乙晚（含雙人自助早餐）。

新竹豐邑喜來登大飯店

新竹豐邑喜來登大飯店線上旅展可以28折、優惠價4,999元購買雙人住宿券（原價17,710元），入住含2客早餐的豪華雙人房乙晚；另館內餐廳餐券最低73折起，迎月庭鐵板與日式料理「海陸龍蝦單人套餐」只要1,500元（原價2,068元），買10張再加贈乙張。

▲台中豐邑Moxy酒店。（圖／萬豪旅享家提供，下同）



台中豐邑Moxy酒店

台中豐邑Moxy酒店祭出全年度最佳優惠，線上旅展期間，雙人入住標準雙人房只要2,899元（原價9,845元），下殺29折，再贈翌日2客早餐。

▲台北喜來登大飯店以高雅簡潔的現代中國風為設計，線上旅展期間，推出超人氣聯合住宿券。



台北喜來登大飯店

台北喜來登大飯店以高雅簡潔的現代中國風為設計，線上旅展期間，推出超人氣聯合住宿券，以5,000元超值價格，就能在平日入住原價13,860元舒適客房乙晚。

▲台北寒舍艾美酒店推出集團聯合住宿券，單張售價5,000元，持2張即可享假日雙人入住豪華客房乙晚。



台北寒舍艾美酒店

台北寒舍艾美酒店於線上旅展期間，推出集團聯合住宿券，單張售價5,000元，持2張即可享假日雙人入住豪華客房乙晚及雙人自助早餐。另外，10月25日至10月31日於飯店1樓打造實體旅展快閃櫃，方便旅客選購旅展商品。

台北國泰萬怡酒店

10月28日至11月10日，台北國泰萬怡酒店於萬豪官網推出「ITF 怡泊二食」限量住房專案，自今（28日）至2025年1月27日止，於周一至周四入住，每房每晚加價2,222元，入住當晚即享單價1,380元的MJ Kitchen自助晚餐2客，翌日再享單價800元的自助早餐2客，還有機會享升等禮遇至豪華客房。

▲國泰飯店集團也祭出聯合住宿券、餐券優惠。（圖／國泰飯店觀光事業提供，下同）



國泰飯店集團五館

不只萬豪旅享家，國泰飯店集團也祭出聯合住宿券優惠，連年暢銷的「和逸飯店全台五館聯合住宿券」3,500元，買10送1，全台和逸飯店皆適用。業者表示，使用一張券，平日雙人可以入住和逸飯店台北民生館的舒適客房一晚，或和逸飯店台南西門館舒適客房一晚、和逸飯店高雄中山館和逸客房有窗房一晚，皆含2客早餐；使用兩張券，平日雙人可以入住和逸飯店桃園館舒適客房一晚。

▲國泰飯店觀光事業首次推出「巧虎夢想樂園年卡」，一張5,999元。



在樂園券部分，巧虎夢想樂園首次推出的「巧虎夢想樂園年卡」5,999元，可供一位兒童及兩位陪同者享有一年內無限次純入園（不含劇場表演），讓小朋友盡情放電玩耍。