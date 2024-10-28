壽司郎生鮭魚特價「每貫20元」　石牌店開幕滿300元現折40元

▲壽司郎「生鮭魚2+1貫」限時回歸，即日起供應到10月31日。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

鮭魚控吃起來！壽司郎今日宣布60元的「生鮭魚2+1貫」限時回歸，即日起供應到10月31日。另外，爭鮮石牌店則推出加量滿滿活動，4款壽司加1貫不加價。

壽司郎今日宣布60元的「生鮭魚2+1貫」限時回歸，等於1貫20元，即日起供應到10月31日，10月30日開幕的台北石牌店不參與此活動。

▲壽司郎台北石牌店10月30日開幕。（圖／壽司郎提供）

台北石牌店慶祝開幕，10月30日至11月5日鮪魚泥中腹海苔包特價40元，11月6日至11月12日，鮭魚腹與黑糖蜜黃豆粉霜淇淋都特價30元。

除了特價商品，台北石牌店同步推出滿額贈活動，11月5日前，消費滿300元現折40元，折價後滿300元再送「40元折價券」1張及「開幕限定A4資料夾」1個（送完為止）。

▲爭鮮迴轉壽司石牌店今日起至11月24推出加量滿滿活動。（圖／取自爭鮮臉書）

另外，爭鮮迴轉壽司石牌店今日起至11月24推出加量滿滿活動，4款壽司加1貫不加價。11月3日前，極鮮鮭魚生魚片2+1片60元，11月4日至11月10日鮮蝦壽司2+1貫30元，11月11日至11月17日焦糖鮭魚1+1貫40元，11月18日至11月24日干貝壽司1+1貫40元。