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直擊台灣虎航「日本岡山－高雄」今首航　民眾讚：赴日選擇更多了

▲▼台灣虎航「高雄－岡山」首航。（圖／記者蔡玟君攝）

▲台灣虎航「日本岡山－高雄」今（27日）首航。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／日本報導

台灣虎航持續佈局日本旅遊航點，記者今（27日）在日本岡山桃太郎機場直擊「岡山－高雄」首航，載客率有8成滿；從10月28日起，台灣虎航「高雄－岡山」每周提供3個來往航班。許多搭上首航航班的台灣民眾認為，該航線開通後更方便赴日旅遊，也有人選擇從福岡一路玩上來，不同點進出的玩法能更深度探索在地。

▲▼台灣虎航「高雄－岡山」首航。（圖／記者蔡玟君攝）

▲首航儀式中，岡山縣副知事上坊勝則（上圖左）與台灣虎航商務長許致遠（上圖右）互贈禮物。（圖／記者蔡玟君攝）

首航儀式中，台灣虎航商務長許致遠表示，台灣虎航是台灣擁有最多日本航點的航空公司，其中選擇搭乘岡山航線的日本旅客更是所有航點中佔比最多、約3至4成。「台北－岡山」目前一周提供9個來往航班，隨著「高雄－岡山」開航，未來共有12個直飛航班選擇，不僅方便台灣旅客，也提供日本旅客來到台灣能從南玩到北，或由北玩到南的選擇，促進台日交流。

而岡山縣副知事上坊勝則表示，直飛航班開闢後讓台日間交流更加緊密，高雄也有岡山地名，所以倍感親切，藉由此次開航，希望讓更多人能認識這裡。

▲▼台灣虎航「高雄－岡山」首航。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼台灣虎航吉祥物「虎將」與岡山縣「桃君」均現身機場歡送旅客。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼台灣虎航「高雄－岡山」首航。（圖／記者蔡玟君攝）

住在高雄的旅客陳先生表示，當初買機票時就有看到「岡山－高雄」航班開賣訊息，認為該航線開航後，對南部民眾來說想要延伸玩廣島等地方更加方便。亦有住在嘉義的民眾此次到日本玩，一路從福岡搭新幹線玩到岡山，再搭首航航班回台灣，覺得有更多航班選擇是一大利多。

▲▼台灣虎航「高雄－岡山」首航。（圖／記者蔡玟君攝）

▲未來台灣虎航每周提供12班台灣與岡山之間的直飛航班。（圖／記者蔡玟君攝）

台灣虎航持續佈局日本市場，接下來11月預計開飛「台北－宮崎」，藉此完整九州地區航點規劃，能從北九州一路玩到南九州，明年預計有鳥取航線開航。

▲▼台中-富國島首航。（圖／星宇航空提供）

▲星宇航空「台中－富國島」今首航。（圖／星宇航空提供）

而星宇航空則於今日開飛「台中－富國島」，每日一個來往航班，為中台灣的旅客提供更為便利的飛航新選擇。星宇航空在台中國際機場大廳熱鬧歡迎旅客搭乘，首航班JX333於上午12:23啟航，現場準備拍照背板及手拿板邀請旅客與空服員合影，紀錄下這別具意義的一刻。

▲▼BICCAMERA優惠券。（圖／業者提供）

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

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