秋天「美人櫻」綻放！三峽逾百株美人樹花開7成　板橋3處也有

▲新北市三峽安溪里旁，種植整排約100多株美人樹，目前平均花開7成。（圖／新北市水利局提供）



記者彭懷玉／綜合報導

位於新北市三峽安溪里旁，種植整排約100多株美人樹，目前平均花開7成，碩大粉色花朵掛滿樹冠，遠望頗神似櫻花，又有秋天的「美人櫻」之稱；而板橋區雙十路、三民路、八德公園美人樹也已綻放，等天氣放晴就去感受秋季的詩意。

▲位於三峽安溪里旁的美人樹爭相開放，放眼望去，形成數大便是美的景致。（圖／翻攝自Facebook／賞花快報）



秋意漸濃，位於三峽安溪里旁的美人樹爭相開放，放眼望去，形成數大便是美的景致！水利局長宋德仁表示，三峽河右岸的安溪里堤頂步道，一共種植約100多株美人樹，花期約9月至11月，近日已經綻開近7成，繁茂秋景吸引民眾前來賞花拍照。

▲美人樹的花瓣為淡粉紅至洋紅色，裂片五瓣，近花蕊處呈現淡淡牛奶白的色澤。（圖／新北市水利局提供）



美人樹的花瓣為淡粉紅至洋紅色，裂片五瓣，近花蕊處呈現淡淡牛奶白的色澤，每逢秋季開花時，在樹下仰望天空，映著藍天白雲，桃紅的花瓣在綠叢中點綴成一幅美麗的景色。樹高約10至15公尺的美人樹，因樹型姿態柔美，花色耀眼、枝葉翠綠茂盛，宛如矗立在大地的美人，令人不捨離去，更加契合它的花語「依依不捨」。

▲在樹下仰望天空，映著藍天白雲，桃紅的花瓣在綠叢中點綴成一幅美麗的景色。（圖／新北市水利局提供）



水利局提醒，為了防止動物啃食樹皮，美人樹的枝幹有小刺瘤，是一種保護自己的秘密武器，民眾賞花時不要太靠近樹幹，以免被刺傷。且水利局已經派員定期清潔維護，民眾行走在樹下時，切勿奔跑以免滑倒發生危險。

▲從安溪里沿著中華路步行約5分鐘，會抵達台灣畫家「李梅樹紀念館」。（圖／新北市水利局提供）



水利局補充，從安溪里沿著中華路步行約5分鐘，會抵達台灣畫家「李梅樹紀念館」，民眾可以在假日規劃半日遊，來三峽安溪里河堤步道愜意賞櫻，再到紀念館欣賞藝術家李梅樹的相關作品，感受秋日的美好與靜謐。

▲板橋八德公園美人樹。（圖／翻攝自Facebook／賞花快報）



另外，新北市景觀處也分享板橋3處美人樹景點，分別位於板橋區雙十路、三民路、八德公園均有種植。其中，搭651平日公車在雙十路口站下車，或搭乘667公車於海山天下社區下車，再往八德公園方向步行5-10分鐘即可達。