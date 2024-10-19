米其林拉麵「蔦」再度登台　台北店最快12月底開幕

▲「Japanese Soba Noodles蔦」即將再度登台。（資料照／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

曾獲得米其林一星的拉麵店「Japanese Soba Noodles蔦」即將再度登台，官方IG日前公告，台北店預計今年12月或是明年1月開幕。

「Japanese Soba Noodles蔦」是東京知名拉麵店，2012年開幕，2016年首度拿到米其林一星，這也是全球第一家摘星的拉麵店。2017年由和億生活集團代理引進，但在2020年歇業，不過日前官方FB公布，台北店將於今年12月或明年1月開幕，正式宣告重新登台。

▲「Japanese Soba Noodles蔦」官方FB日前公布台北店的施工照片。（圖／取自Japanese Soba Noodles蔦臉書）

拉麵湯底一向是拉麵的靈魂，「Japanese Soba Noodles蔦」的湯底是分別以全雞、海瓜子及魚介為食材，各以8小時、2-3小時及5小時熬煮出3鍋湯底，之後再依最適合的比例調配出高湯。招牌醬油拉麵以高湯為底，再加上秘製醬油調配出湯底，並且加入松露醬及松露油提味。

雖然「Japanese Soba Noodles蔦」在2020年退出台灣市場，但在東京仍是人氣拉麵，不過創辦人兼主廚大西祐貴2022年9月突然過世，之後拉麵店就暫停營業，直到2023年2月搬到代代木地區重新開幕。

重新開幕的「Japanese Soba Noodles蔦」由浅倉由香接任社長，拉麵口味主要就是招牌醬油拉麵、鹽味拉麵、和牛担担麵這3種（售價2000日圓），另外有多款加料的特製拉麵，售價3000日圓至4000日圓。

▲台北名店「鬼金棒」10年員工自行創業「豪鬼豚骨辣麵」。（圖／取自辣麻味噌拉麵鬼金棒臉書）

另外，平時都是公告營業時間異動的台北拉麵名店「鬼金棒」粉專，日前少見的上傳了一張「豪鬼豚骨辣麵」店面照，原來這是店裡10年資深員工「阿豪」新開的拉麵店，老闆還說，他完整的學習到鬼金棒技術，除了祝福創業成功，更希望大家能多多支持。

「豪鬼豚骨辣麵」位於新北市蘆洲區民權路上，營業時間從下午5點到晚上9點。得知消息的網友表示，「太好了，離家很近」、「要去支持一下了」、「沒想到第一次去蘆洲吃東西是去吃拉麵」。

