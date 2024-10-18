台北知名文青咖啡10月底歇業　店家收公函：該地址不能開餐廳

▲台北知名「窩著咖啡」10月歇業。（圖／取自窩著2.0臉書粉專）

記者黃士原／台北報導

位於捷運松江南京站旁的「窩著咖啡」，是很多書迷喜愛的文青咖啡店，不過業者日前公告，收到政府單位來函告知，該地址不能做為餐飲營業，評估後決定暫時歇業，只營業到10月底。

「窩著咖啡」老闆喜歡看書，因此店裡有著一面書牆，書籍都會定時更換，客人都能拿來翻閱。由於這裡不但有插座可使用，還有舒適的環境，許多文字工作者喜歡來這點杯咖啡、茶飲，接著便忙碌著在筆電上敲打。

▲窩著咖啡也供應甜點。（圖／取自窩著2.0臉書粉專）

除了咖啡香與書香，店裡也提供輕食，包括有飯類（午間限定）、下午2點後才能點用的三明治、各式鹹派及甜點。這裡的三明治十分特別，使用類似山東大餅來取代吐司，裡面餡料口味有豬排起司蛋、三種經典起司火腿蛋、塔塔魚排起司蛋等可選，其中豬排起司蛋人氣最高，就連美食家徐天麟也很愛。

▲窩著咖啡的「豬排起司大餅三明治」。（圖／愛吃鬼芸芸提供）

窩著咖啡原本在捷運大安站附近，因為店面都更而暫時停業一陣子，2020年才搬到現今松江南京站旁位置。只是經過4年又有變動，店家日前公告，前陣子接到民眾檢舉信及公家單位來函，才知道現址不能做為餐飲營業，評估後決定暫時歇業，只營業到10月底。

不過，窩著咖啡也表示，「好人們都會江湖再見，歡迎大家追蹤窩著和桔禾的FB／IG，如果未來有最新動向，都會以粉絲團跟大家交流。」

▲小蒙牛頂級麻辣養生鍋西門店10／20熄燈。（圖／業者提供）

另外，小蒙牛頂級麻辣養生鍋西門店因租約到期，只營業到10月20日，由於這是品牌在台北市最後一家分店，以後台北人想吃就要跑到新北的林口店。

小蒙牛頂級麻辣養生鍋主打吃到飽，肉品、海鮮、時蔬、火鍋料、甜點飲料、當季水果、哈根達斯等，都能無限享用，鍋底則是源自蒙古藥膳火鍋，共有6款口味，可任選2種組成鴛鴦鍋。2021年疫情期間，曾推出「憑疫苗預約登記畫面內用打折」活動，備受網友熱議，當年還入選網路聲量前7大火鍋品牌。