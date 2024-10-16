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馬鈴薯脆片取代海鮮丼的米飯　星廚林明健新餐廳翻玩日台美食

▲星廚林明健與拾楀餐飲創辦人曾柏憲合力打造2個全新品牌，分別是主打亞洲新潮料理的「Golden」及餐酒館「Afterglo」。（圖／記者黃士原攝）

▲Golden「海鮮脆片丼」。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

在5月宣布離開Longtail、WILDWOOD後，星廚林明健與拾楀餐飲創辦人曾柏憲合力打造2個全新品牌，分別是主打亞洲新潮料理的「Golden」及餐酒館「Afterglo」，這兩家餐廳同步進駐麗晶精品B2，並於明天開始試營運。

不同於Fine Dining餐廳，Golden採單點式菜單設計，林明健希望這裡是一個可以輕鬆享用亞洲新潮料理的場域，他將過去的生活經歷及廚藝旅程作為創作靈感，包括翻玩海鮮丼、壽喜燒、拉麵、椪醋等大家熟悉的日本美食元素，或是把台灣在地的澎湖土魠魚搭配印尼香料醬汁。

▲星廚林明健與拾楀餐飲創辦人曾柏憲合力打造2個全新品牌，分別是主打亞洲新潮料理的「Golden」及餐酒館「Afterglo」。（圖／記者黃士原攝）

▲「蔬菜鮮蝦拌沙拉」以韓式拌飯攪拌五色食材為發想。（圖／記者黃士原攝）

▲星廚林明健與拾楀餐飲創辦人曾柏憲合力打造2個全新品牌，分別是主打亞洲新潮料理的「Golden」及餐酒館「Afterglo」。（圖／記者黃士原攝）

▲「煎小卷」以台灣剝皮辣椒取代墨西哥莎莎醬中的紅辣椒。（圖／記者黃士原攝）

前菜「蔬菜鮮蝦拌沙拉」以韓式拌飯攪拌五色食材為發想，香煎草蝦搭配甜菜根、櫛瓜、紫洋蔥、甜椒、青花椰、舞菇等各色烤蔬菜，及新鮮甜柿、酪梨、辣味麵包丁、蘿蔓生菜，用繽紛色彩來開啟食慾。

「煎小卷」以台灣剝皮辣椒取代墨西哥莎莎醬中的紅辣椒，香煎澎湖小卷佐酸鮮微辣醬汁，與韭菜、筊白筍、小黃瓜等爽脆蔬菜絲一起入口，洋溢著台灣熱炒風格。

▲星廚林明健與拾楀餐飲創辦人曾柏憲合力打造2個全新品牌，分別是主打亞洲新潮料理的「Golden」及餐酒館「Afterglo」。（圖／記者黃士原攝）

▲「海鮮脆片丼」以自製馬鈴薯脆片取代米飯的澱粉角色。（圖／記者黃士原攝）

▲星廚林明健與拾楀餐飲創辦人曾柏憲合力打造2個全新品牌，分別是主打亞洲新潮料理的「Golden」及餐酒館「Afterglo」。（圖／記者黃士原攝）

▲「香料烤土魠魚」使用澎湖現流土魠魚。（圖／記者黃士原攝）

屬於主食的「海鮮脆片丼」，林明健用自製馬鈴薯脆片取代米飯的澱粉角色，製作時依序在圓柱型模具中填入玉子燒、紫山藥、蝦夷蔥及日本黑鮪魚中腹，最後再鋪上一大匙的魚子醬。加價980元，可以再添上日本馬糞海膽。

「香料烤土魠魚」使用澎湖現流土魠魚，油脂豐富、肉質厚實，用特製印尼香料醬醃製後香烤，色澤明豔、鮮嫩濃香。「日本A5和牛」取用菲部位香煎3分熟，肉質呈現紅寶石般色澤，搭配外脆內軟的紅心地瓜脆餅。

▲星廚林明健與拾楀餐飲創辦人曾柏憲合力打造2個全新品牌，分別是主打亞洲新潮料理的「Golden」及餐酒館「Afterglo」。（圖／記者黃士原攝）

▲「紅玉炸雞組合」。（圖／記者黃士原攝）

至於進入Golden必須先通過的Afterglo餐酒館，於晚餐及宵夜時段營業，呈現魚子醬雞塊、紅玉炸雞、港式蝦多士、XO醬蘿蔔糕、海苔脆飯壽司、香辣蔥油鮑魚撈麵、麻婆肉醬乳酪薯條等罪惡又療癒的夜食。

其中炸雞一直都是林明健的招牌，「紅玉炸雞組合」使紅玉雞整支雞腿，以特製滷水醃製3小時後，沾裹混合粘米粉、全麥及低筋麵粉的特製麵糊，酥炸至金黃酥脆，可沾佐自製發酵辣椒醬或魚露酸甜醬，享受不同風味層次，附脆米沙拉、小黃瓜泡菜、漬櫻桃蘿蔔，微酸漬物舒緩平衡味蕾。

▲Afterglo也提供各式創意調酒。（圖／記者黃士原攝）

Afterglo有專業侍酒師每日開瓶10款以上單杯香檳、10款以上單杯紅白酒、及無酒精飲品，並依季節更換限定品項。同時也提供各式創意調酒，客人可依喜好或餐點充分選搭。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲饗賓餐旅集團將再推新品牌「貓將壽司」，以「壽司」為主力產品。（示意圖／記者黃士原攝）

另外，饗賓餐旅旗下除了饗食天堂、旭集、饗饗、饗 A Joy、果然匯等Buffet品牌，還有饗泰多（泰式料理）、開飯（川菜）、朵頤（西餐）、真珠（台菜）、小福利（火鍋），以及5月才開幕的鐵板燒品牌「旨醞」。近期則是籌備新品牌「貓將壽司」，主打單點日料，目前已在人力銀行徵才。

根據饗賓在人力銀行的訊息，貓將壽司為旗下第一個主打單點日料的品牌，以壽司為主力產品，集結來自日本、阿根廷及台灣各地當令時鮮，並依循食材特質，提供最佳風味及口感的日式料理，同時也供應烤物、揚物等多元豐盛的餐點。至於開幕時間，饗賓總公司僅表示，明年才會跟大家見面。

關鍵字： 美食雲 林明健 Golden Afterglo

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