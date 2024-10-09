安成宰曾客座！晶華Robin's受惠《黑白大廚》熱播　訂位滿到年底

▲《黑白大廚》安成宰6月底曾到晶華Robin`s客座。（圖／晶華提供）

記者黃士原／台北報導

隨著總冠軍出爐，Netflix實境節目《黑白大廚》的網路聲量再度攀升，不少人都想朝聖黑白廚師們與評審開設的餐廳。其實，晶華酒店今年6月曾邀請評審之一、同時也是三星主廚安成宰客座Robin's鐵板燒，近期受惠節目熱播，餐廳訂位一路滿到年底，不少人打電話詢問何時再邀請主廚來台舉辦餐會。

Netflix《黑白大廚》自從9月中開播以來，網路討論度持續攀升，看到黑白廚師們在節目中展現手藝，都想前往韓國朝聖他們開設的餐廳，不少人更成為評審安成宰（三星餐廳MOSU主廚）的粉絲。其實，他曾在6月底受晶華酒店邀請，客座Robin's鐵板燒，雖然餐會要價16,800元，訂位釋出後很快就額滿。

▲MOSU餐廳招牌餐點 Abalone Taco。（圖／晶華提供）

晶華表示，受限保密規定，安成宰來台客座時，並未提到《黑白大廚》相關訊息，飯店也是在節目播出後，才得知他擔任評審。受惠節目熱播，他曾在Robin's鐵板燒客座的消息一傳出，包含牛排館的訂位一路滿到年底，僅有平日因為客人取消預約，才能釋出位子。

除了訂位滿到年底，不少客人電話詢問何時再邀請安成宰客座，對此，晶華表示，由於明年度的客座已有規劃，再加上主廚的行程很滿，暫時沒有二度來台的規劃。不過，晶華提到，未來如果有機會，還會再邀請他。

▲晶華Robin`s訂位滿到年底。（圖／晶華提供）

安成宰主廚，師承韓籍三星名廚Corey Lee、曾在美國Urasawa日本料理餐廳以及The French Laundry、Benu等米其林餐廳工作，由於他在韓國出生、美國長大，以及家裡經營中餐廳的經驗，讓他的料理形式相當豐富多元，除了擅長以法式、中式結合懷石料理的技法呈現食材的美味之外，他也沒有忘記韓菜的根本，2015年在美國舊金山的MOSU餐廳，就是以新派韓菜獲得米其林一星的肯定，2017年如願回到家鄉首爾開設MOSU Seoul，延續韓菜國際化的創作，並在2022年獲得米其林三星餐廳最高榮耀。

▲《黑白大廚：料理階級大戰》帶起韓食DIY熱潮，自開播以來，旅行社相關行程訂單增逾2成。（圖／旅天下提供）

另外，韓國黑白大廚掀起一波韓食熱潮，旅天下就推出兩種朝聖團，一種是在團體行程中安插1至2天自由行程，讓領隊指引、帶往餐廳所在商圈，到黑白大廚裡的餐廳朝聖、拍照打卡。不過，由於這些餐廳現在大多被韓國人訂滿，加上有的餐廳店面較小，不適合帶團體30多名旅客進去用餐，如果現場真有空位，旅客可以自行用餐。

雄獅旅遊則直接帶旅客前往韓國廚神白種元的餐廳「香港飯店0410」用餐，有韓式炸醬麵或炒碼麵二擇一，再加上糖醋肉，共有三款相關行程，四天三夜團費最低萬元有找。