高雄第2家「すき家」地點曝光　落腳三民區澄清路「旺曜商場」

▲高雄第2家「すき家」地點曝光。（示意圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

繼九如店之後，日本連鎖牛丼品牌「すき家（SUKIYA）」高雄第2家分店也曝光了，地點位於三民區澄清路的旺曜商場，目前已在人力銀行網站上徵才。

2014年登台的すき家，分店版圖以台北市最多，其次是新北市，其他地區還有基隆市、桃園市、新竹市、台中市，南部地區目前尚未有門市。關於南部展店，台灣すき家曾透露，展店進度一切依公司規劃，去年4月雖然曾傳出進軍高雄消息，但一直未有最新進度。

▲再過不久，高雄人也吃得到すき家的牛丼。（圖／記者黃士原攝）

不過7月中旬被臉書粉專「高雄點 Kaohsiungtien」發現，高雄首間「すき家」落腳九如一路，是科工館旁原本牛乳大王的舊址。相隔近3個月後，すき家正在籌備第2家店「澄清店」，餐廳地點位於三民區澄清路的旺曜商場，目前已在人力銀行網站上徵才。

另外，SUKIYA 9月中旬漲價，其中，牛燒肉丼飯系列漲幅30元，包括牛燒肉丼飯中碗、3種起司牛燒肉丼、熱熔起司牛燒肉丼、蔥溫玉牛燒肉丼、泡菜牛燒肉丼、秋葵牛燒肉丼中碗皆漲30元；咖哩系列調漲10至20元，包括迷你碗、中碗、大碗貴10元，最大碗MEGA則漲價20元；其餘像是雞肉丼、牛丼未漲價，豚丼最多貴10元、雙拼系列則僅有牛肉牛燒肉雙拼丼中碗漲40元。

▲「松屋」9月底正式進軍永和。（圖／記者黃士原攝）

另外，日本知名平價牛丼品牌「松屋」9月底正式進軍永和，而且營業時間從早上5點至隔日凌晨4點，幾乎是24小時都能吃到。

2018年登台的松屋，主要販售項目有牛肉蓋飯、定食、咖哩、燒肉蓋飯等日式料理，並且不定時推出限定新商品。目前已有11家門市，分別是台北西門町店、台北芝山店、行天宮店、新莊中平店、民權西路店、西門武昌店、內湖港墘店、台北信陽店、士林中正店、板橋江子翠店，以及新開幕的永和中正店。