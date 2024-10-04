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韓國APP推「黑白大廚」專區！有中文　訂得到黑手黨、崔玹碩餐廳

▲▼韓國訂位平台提供黑白大廚餐廳預約。（圖／翻攝自Catch table官網）

▲韓國訂位平台提供黑白大廚餐廳預約。（圖／翻攝自Catch Table官網）

記者蔡玟君／綜合報導

Netflix 《黑白大廚：料理階級大戰》在全台掀起熱潮，無論是黑湯匙或白湯匙主廚的餐廳亦成為許多人赴韓旅遊想朝聖的去處。搭上節目熱潮，韓國線上訂位系統「Catch Table」就推出「黑白大廚」專區，台灣旅客也可透過國際版預約，不需擔心語言問題。

▲▼韓國訂位平台提供黑白大廚餐廳預約。（圖／翻攝自Catch table官網）

▲台灣人也可透過下載國際版本預約，並有中文介紹。（圖／翻攝自Catch table官網）

▲▼韓國訂位平台提供黑白大廚餐廳預約。（圖／翻攝自Catch table官網）

▲黑白大廚的餐廳透過APP都可預約。（圖／翻攝自Catch Table官網）

韓國現在越來越多餐廳可以透過韓國線上訂位系統APP「Catch Table」來預訂，搭上節目熱潮，現在該APP規劃出「黑白大廚」專區，集結所有出現在節目中的主廚們的餐廳，方便旅客訂位，台灣旅客則可下載國際版本，有繁體中文版介面可使用。

專區每間餐廳均可選擇日期、時間、人數，也有菜單可以瀏覽，並提供簡單中文說明，若碰到需付訂位費，亦可使用國際信用卡刷卡付款，若想朝聖可一定要把握開放訂位時間。不過旅客也要注意的是，大部分餐廳都只接受2人以上訂位，如果僅有1人前往用餐，則需打電話和餐廳洽詢。

關鍵字： 美食雲 美食情報 韓國旅遊 韓國美食 黑白大廚

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