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築間個人韓國烤肉插旗台南成大商圈　今日開幕祭5折優惠

▲朴庶韓國烤肉主打「一個人也可以烤肉」。（圖／築間集團提供）

▲朴庶韓國烤肉主打「一個人也可以烤肉」。（圖／築間集團提供）

記者黃士原／台北報導

迎接年底聚餐商機，築間集團10月在台南成大商圈連開2家店，朴庶韓國烤肉今日正式開幕，築間酸菜魚預計10月11日跟大家見面，兩品牌開幕日都祭出5折優惠。

築間集團旗下的朴庶韓國烤肉主打「一個人也可以烤肉」，全台第2家分店選址台南成大商圈，今日正式開幕，目標客群鎖定學生、家庭客，座位有單人、兩人、四人及六人座可選擇，滿足各種用餐需求。慶祝開新店，今日祭出5折優惠，營業時間17:00開始營業到隔日凌晨1:30。

▲朴庶韓國烤肉主打「一個人也可以烤肉」。（圖／築間集團提供）

▲朴庶韓國烤肉菜單有35款套餐可選，價格260元起至1180元。（圖／築間集團提供）

朴庶韓國烤肉菜單有35款套餐可選，價格260元（雞腿肉）起至1180元（極上A5和牛），附越光米飯，自助吧的韓系小菜也可無限取用。築間表示，套餐中以「朴庶特選總匯」（680元）最受歡迎，吃得到牛小排、松阪豬、牛橫膈膜、北寄貝、鮮蝦、小章魚、鱸魚菲力及烏骨雞。

▲築間酸菜魚10月11日進駐台南成大商圈。（圖／築間餐飲集團提供）

此外，築間酸菜魚也將於10月11日進駐台南成大商圈，當天也有5折開幕優惠。品牌主打出連湯都可以喝，使用自然發酵的芥菜，加入築間幸福鍋物招牌柴魚昆布湯、朝天椒、泡椒，再撒上青花椒增添香氣；魚肉則是使用切成薄片的黑烏鱧魚，起鍋前加入鍋中上桌煮，讓魚肉保有嫩滑口感。

▲日本人氣漢堡排「肉的長谷川」插旗新竹。（圖／記者黃士原攝）

另外，來自日本的人氣漢堡排「肉的長谷川」，繼9月初在新莊宏匯廣場開出第4家店，位於遠東巨城購物中心美食街的5號店已於10月2日開幕。品牌主打每日新鮮現做肉排，選用日本九州黑毛和牛，再用日本師傅親自傳授的拍打秘訣，讓牛絞肉緊密結合，鐵板炙烤後肉汁飽滿。

關鍵字： 美食雲 築間 朴庶韓國烤肉 築間酸菜魚

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