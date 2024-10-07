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郵輪之旅正夯！歌詩達莎倫娜號超值豪華體驗

文／七逗旅遊網　圖／歌詩達郵輪

郵輪之旅正夯！歌詩達郵輪莎倫娜號，滿載美食饗宴、歡樂節目、豪華設施，讓登船的公司員工、或是全家人，都能感受滿滿義式熱情。不需要買機票飛出國搭船，從基隆港就能出發，CP值超高的旅程，應有盡有的設施與服務，超值豪華體驗不容錯過。

▲▼郵輪,歌詩達莎倫娜號,七逗旅遊網。（圖／歌詩達郵輪）

▲歌詩達郵輪莎倫娜號上有世界級節目表演。

歌詩達郵輪莎倫娜號，總噸位11.45 萬噸，長290公尺、寬35.5公尺，船艙展現精緻工藝，讓人置身如夢般的義式假期。

郵輪上的宙斯大劇院展現世界級表演，有豪華歌舞秀、有令人拍案叫絕的馬戲雜技，也有義大利男高音秀和樂團現場演奏，每項表演都豐富精彩。

▲▼郵輪,歌詩達莎倫娜號,七逗旅遊網。（圖／歌詩達郵輪）

▲莎倫娜號上可以吃到最純正的那不勒斯披薩。

郵輪上有多樣化的餐廳，可以依照心情與喜好來選擇。自助餐廳早、午、晚餐皆提供各國風味美食，除此，還有手工義式披薩、佛羅倫薩牛排館、海上壽司吧等，而CASANOVA餐廳，由3位摘星主廚精心設計菜單，是老饕們的最愛。

▲▼郵輪,歌詩達莎倫娜號,七逗旅遊網。（圖／歌詩達郵輪）

▲佛羅倫薩牛排館菜單中，提供各式國際牛排選擇。

沒去過義大利沒關係，在船上的佛羅倫薩牛排館，可以品嘗到美味的丁骨牛排，彷彿是味蕾造訪了一趟義大利。熱門的選擇還有：皮埃蒙特法索納牛排、安格斯牛，以及有機雞肉等，無肉不歡的人常到這裡報到。▲▼郵輪,歌詩達莎倫娜號,七逗旅遊網。（圖／歌詩達郵輪）

▲Amarillo甜點吧的義式冰淇淋是登船後的必嘗甜點。

甜點，有著神奇的魔力！不管到哪裡都總會想起它，不管有多飽都總會想要吃它。船上Amarillo甜點吧，提供新鮮製作的義式冰淇淋Gelato等各式甜點，帶旅客享受道地義式風味甜品。

許多網紅都大推Amarillo的Gelato，有位郵輪旅遊達人還分享，上船的每一天都會和家人吃上兩球Gelato！　

▲▼郵輪,歌詩達莎倫娜號,七逗旅遊網。（圖／歌詩達郵輪）

▲郵輪上每晚有主題派對，讓旅客們體驗跑PARTY熱鬧氛圍。

郵輪上越夜越美麗，每晚都有主題派對PARTY登場，讓旅客們體驗跑PARTY的熱鬧STYLE！在派對上用餐、唱歌、跳舞，大家欲罷不能，創造郵輪之旅的最高潮，也成為一生中難忘的回憶。

詳見
歌詩達郵輪官網https://reurl.cc/MObKAW
歌詩達郵輪台灣粉絲團 https://reurl.cc/prNWKa



 

關鍵字： 郵輪 歌詩達莎倫娜號 七逗旅遊網

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