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搭著歌詩達郵輪去賞櫻　春遊日韓海陸之旅加倍精彩

文／七逗旅遊網　圖／歌詩達郵輪、shutterstock

歌詩達郵輪2025 年全新航程出爐，浪漫春季時分要帶著旅客前往日、韓賞櫻，讓夢想中的郵輪之旅同時完成賞櫻的夢想，精彩可期！預約明年歌詩達郵輪莎倫娜號賞櫻之旅，第三、第四人心動價8,900元起。

▲▼歌詩達郵輪,賞櫻,日韓。（圖／歌詩達郵輪提供）

▲2025年春季，歌詩達郵輪莎倫娜號將帶旅客前往日韓賞櫻。（圖／歌詩達郵輪）

滿載義式風情的歌詩達郵輪莎倫娜號，將在明年3月前往日本、韓國人氣賞櫻景點，3/26出發前往佐世保、濟州，3/31出發前往福岡、釜山，六日的行程可選擇要購買岸上觀光或是自主旅遊，旅程安排自由有彈性。

▲▼歌詩達郵輪,賞櫻,日韓。（圖／歌詩達郵輪提供）

▲日本九州佐世保豪斯登堡每年鬱金香祭吸引無數旅客。（圖／shutterstock）

莎倫娜號3/26出發的行程安排為基隆⎼海上航行⎼日本佐世保⎼韓國濟州⎼海上航行⎼基隆。春季拜訪日本九州佐世保市，絕對不能錯過豪斯登堡。豪斯登堡名字來自荷蘭王室的官邸～豪斯登堡宮，有著濃厚的異國風，一年一度的鬱金香最吸引人，搭配歐式建築的背景，每個角度都能拍出美照。

▲▼歌詩達郵輪,賞櫻,日韓。（圖／歌詩達郵輪提供）

▲韓國櫻花最早盛開的地方是濟州島。（圖／shutterstock）

韓國櫻花最早盛開的地方是濟州島，每年3月底到4月初，櫻花就會在濟州島各地綻放，與盛開的油菜花交織在一起，顏色繽紛又浪漫！

▲▼歌詩達郵輪,賞櫻,日韓。（圖／歌詩達郵輪提供）

▲日本福岡城內有數百棵櫻花樹，每年都會舉辦櫻花祭慶典。（圖／shutterstock）

莎倫娜號3/31出發的行程安排為基隆⎼海上航行⎼日本福岡⎼韓國釜山⎼海上航行⎼基隆。日本福岡是九州最大的城市，福岡城址所在地的舞鶴公園，栽種了數百棵櫻花樹，每年的櫻花季都會舉辦慶典，吸引許多賞櫻人潮。

▲▼歌詩達郵輪,賞櫻,日韓。（圖／歌詩達郵輪提供）

▲韓國釜山甘川洞春季櫻花綻放時別有一番風情。（圖／shutterstock）

釜山位於朝鮮半島東南端，是韓國最大港口城市，賞櫻景點除了南川洞、海雲台，還有甘川洞文化村以及大渚生態公園等地。許多網友們大推的甘川洞文化村，春天櫻花盛開時，粉白色的櫻花加上當地彩色童話風的小房子，別有一番風情。

（賞櫻花期會因氣候而提前或延遲，若因氣候因素觀賞狀態未達您預期，敬請見諒。）

推薦行程
★佐世保、濟州賞櫻自主／團體遊6天 3/26出發
★福岡、釜山賞櫻自主／團體遊6天 3/31出發
第三、第四人8,900元起

詳見
歌詩達郵輪官網https://reurl.cc/MObKAW
歌詩達郵輪台灣粉絲團 https://reurl.cc/prNWKa


 


 

關鍵字： 歌詩達郵輪 賞櫻 日韓

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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