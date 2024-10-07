預約暑期歡樂親子遊！歌詩達郵輪為孩子打開世界觀

文／七逗旅遊網 圖／歌詩達郵輪

旅行，可以打開世界觀！為孩子安排一趟暑期郵輪之旅，玩出興趣、打開世界觀，全家人一同享受歡樂海上假期。歌詩達郵輪莎倫娜號2025年暑期航次，4/5/6天航次只要4900元起。

▲歌詩達郵輪莎倫娜號滑水道是暑假期間的熱門設施。

來自義大利的歌詩達郵輪，滿載義式的熱情與歡樂，而莎倫娜號更是匯聚了滑水道、多樣餐廳、玻璃穹頂泳池、大劇院等設施，全家人一起登船，體驗豪華移動式度假酒店的魅力。

▲兒童專屬的思高俱樂部，每天安排不同的趣味活動。

暑假期間，要讓孩子遠離3C產品，可前往思高兒童俱樂部。俱樂部的專業團隊提供精彩豐富的活動，在寓教於樂的遊戲中，讓孩子的郵輪之旅都能滿載而歸，爸媽將孩子托付給工作人員照顧，放心享受難得的兩人時光。

▲思高俱樂部每天有不同的活動課程。

思高俱樂部每天有不同的活動課程，男生可以參加一日小船長、女生則可以參加一日小公主活動，每個孩子都能從歡樂的氣氛中學習，增廣見聞並結交到來自各地的好朋友。

一日小船長的體驗，包括穿上船長制服，學習如何成為優秀船長，從中培養責任感，出席正裝晚宴，還有小小船長證書。而一日小公主體驗，女孩們換上華麗禮服，學習各式禮儀，化身優雅的公主。

▲莎倫娜號上有各式餐廳，讓孩子品嘗世界各國美食。

歌詩達郵輪莎倫娜號上有各式餐廳，不同的精心料理，讓每餐都營養滿分，更讓孩子從中了解世界各國不同的美食，包括：義式披薩、牛排、冰淇淋，美式海灘美食、日式壽司，以及精緻的星級料理等。

▲甜點吧提供義式冰淇淋與馬卡龍點心，為全家帶來甜蜜與歡樂。

夏日最受歡迎的甜點，可以在甜點吧找到，這裡有新鮮製作的義式冰淇淋與馬卡龍點心，不僅清涼消暑，色彩繽紛的可口點心，為海上親子遊更加分，是爸媽與孩子一起擁有的暑期快樂回憶。

▲在麗都日光甲板游泳池可以恣意游泳，享受溫暖按摩池。

孩子們有自己的玩樂天地，爸爸媽媽就可以找樂子，郵輪上的各式設施：宙斯大劇院、天幕電影院、邱比特舞廳、水療中心等，等著大人們來好好享受時光；多種風格酒吧，依著心情來挑選，小酌微醺讓旅程更放鬆。（禁止酒駕！飲酒過量，有礙健康）

推薦行程

暑假親子遊4/5/6天

第三第四人4900元起

詳見

歌詩達郵輪官網https://reurl.cc/MObKAW

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