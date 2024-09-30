武陵富野渡假村改裝搶先看！10／1重新開幕　吃得到現煮牛肉麵

▲武陵富野渡假村改裝亮相。（圖／城市少女阿璇臉書專頁授權提供）

記者蔡玟君／綜合報導

武陵富野渡假村宣布重新出發，10月1日以全新面貌正式迎賓，也為即將到來的武陵楓葉季揭開序幕。全面整修後的武陵富野平日一泊二食每房5800元起，並已開放楓葉季訂房。

武陵第二賓館（即武陵富野渡假村）在去年由富野集團再次取得經營權，並從9月斥資3.5億開始進行全館整修，在今年9月完工。改裝工程包括景觀、大廳、客房、餐廳，從10月起已嶄新面貌迎接旅客到來。

▲館內有互動式光影體驗。（圖／城市少女阿璇臉書專頁授權提供）

全新改裝亮點包括位於公共區的互動式光影體驗，設計師巧妙將櫻花鉤吻鮭、楓葉、櫻花等武陵特有景色融入地板光影，小朋友踩著地板就能跟櫻花鉤吻鮭互動，寓教於樂。

▲▼SPA水療區也重新改建。（圖／城市少女阿璇臉書專頁授權提供）

重新改裝的SPA水療設施也新增了岩盤浴及鐳溫泉等元素，提供長途旅人最舒壓的享受；而餐廳則讓旅客能在2000公尺的高山還能享用現煮牛肉麵、現煎料理。

▲客房設計成為現代簡約風格。（圖／城市少女阿璇臉書專頁授權提供）

▲▼從雙人房到家庭客房都有。（圖／城市少女阿璇臉書專頁授權提供）

客房方面從寢具到用品也全部換新，以現代明亮簡約風格為設計主軸，連衣櫃、沙發顏色也全部更換，並增加插花、掛畫增添文藝氣息。

富野集團表示，武陵富野往年營收約佔集團營收35%，明年因房價提高至每晚5800元起，營收可望成長。公司今年營運不佳，主因地震颱風等因素造成國旅嚴重衰退，加上境外旅客不如預期，上半年虧損1.18元；展望明年預期國旅將回溫及境外旅客成長，加上集團新館陸續加入營運，對業績成長抱持審慎樂觀。

▲台中長榮桂冠酒店。（圖／業者提供）

台中長榮桂冠酒店則從即日起至年底為止推出「雙十國慶住房優惠專案」，高級客房3699元起、豪華家庭房6099元起，並贈送彈珠汽水、國慶紀念館悠遊卡、茄芷袋，並提供逢甲夜市、一中商圈、台中廣三SOGO百貨、新光三越台中中港店、台中大遠百單趟計程車五選一服務。