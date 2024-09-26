明年過年出國凍漲、韓國團費降1成　旅遊業者推3大春節獨家玩法

▲將在12月25日開幕的北海道最新酒店「BOUROU LAKE TOYA洞爺望樓」。（圖／野口觀光株式会社提供）

記者蔡玟君／綜合報導

搶先布局年末與2025年出國旅遊商機，旅遊業者均推出團體特別行程，如可樂旅遊就推出3大獨家，可入住將於今年12月開幕的北海道飯店，泡湯賞洞爺湖景，或搭上獨家包機前往濟州島與清州，入住首爾五星飯店及滑雪渡假村，還有參加季節限定華川鱒魚冰雪節；東南旅遊則將推出線上旅展，玩韓國8888元起，還能抽一年份免費國旅玩到飽。

▲業者表示明年過年出國團費沒有明顯漲幅。（示意圖／記者蔡玟君攝）

■業者分析春節團費未有明顯漲幅，韓國團費降1成

分析明年春節出國團費漲幅，可樂旅遊表示明年春節旅遊商品價格與今年相比未有明顯漲幅，部分國家商品還略為調降，加上早鳥優惠等折扣，吸引不少旅客提早半年就開始規劃出遊行程。

像是國人最愛的日本東京、大阪、沖繩等主要城市，團費與今年相比大致持平；美國、加拿大也因機票供給增加，價格趨於穩定；同樣深受歡迎的韓國，平均團費甚至有約1成的降幅。

此外，旅客消費習慣也出現變化，尤其又以長線商品更為顯著。可樂旅遊觀察，過去春節長線商品銷售期大約落在出發前4個月，現在則提早半年就有旅客開始下單，熱門出發日期幾乎銷售一空，短線商品也是在上架前已接獲不少旅客詢問。

▲▼將於12月開幕的北海道BOUROU LAKE TOYA洞爺望樓。（圖／野口觀光株式会社提供）

■可樂獨家3春節行程開賣：住北海道最新湖景飯店、日本環球過年派對 包機直飛韓國

搶攻明年春節出國商機，業者也推出「2025蛇舞迎新春」春節旅遊商品，還有獨家行程。日本方面有「小樽函館山、奢華湯泉5日」選擇，獨家入住將於今年12月底開幕的「BOUROU LAKE TOYA洞爺望樓」，全館僅有20間客房，可以邊泡湯邊欣賞洞爺湖美景，品嚐米其林三星級主廚特製的北海道料理。

若想在日本環球影城過年，則不妨選擇「日本環球影城、影城外圍飯店5日」，藉由獨家日本環球影城「THE SHOW TIME新春包場派對」帶來精彩的舞台表演及自助美饌，還有機會抽中日本環球影城驚喜好禮。

▲冬季到韓國體驗各種雪上活動。（圖／可樂旅遊提供）

韓國則推出獨家包機直飛清州及濟州島，「清州首爾喜迎春、景福宮韓服遊5日」前往季節限定七甲山冰柱節噴泉慶典，體驗雪盆及農村特色烤栗子；「濟州神話世界、五星萬豪酒店5日」走訪人氣打卡景點，品嚐當地特色白帶魚料理，及韓牛、長腳蟹、龍蝦吃到飽；親子旅客推薦「華川鱒魚節、滑雪採草莓5日」，保證入住首爾五星飯店及滑雪渡假村，還有季節限定華川鱒魚冰雪節的冰釣山鱒魚、冰上滑雪橇等雪上活動。

▲想要體驗不一樣的跨年，就到雪梨看跨年煙火。（圖／東南旅遊提供）

■東南旅遊ITF線上旅展10/8開跑 玩韓國8888元起、抽一年國旅免費

東南旅遊則宣布將從10月8日起至11月4日為止推出「2024 ITF 線上旅展」，線上旅展期間每周二早上10點推出萬元周周搶限量活動，如玩韓國釜山、首爾、濟州島，五日團最低8888元起。

迎接2025年，業者推出澳洲雪梨跨年行程，安排海景港灣景觀餐廳，迎接全世界第一個跨年煙火，旅展優惠每人省1萬元；同時搶先首賣「肯亞動物大遷徙」體驗世界自然奇景，最高每人省1萬5。另外，春節9連休及台灣旅客熱愛日韓賞櫻，旅展活動期間全球機加酒自由行、熱門旅遊票券，活動消費滿額再享95折優惠。

▲日本北陸冬季合掌村美景。（圖／東南旅遊提供）

同時，今年冬天還可以搭乘星宇航空前往日本北陸，入住五星飯店，造訪雪白童話合掌村，旅展特惠3萬4900元起；或來場奢華馬來西亞之旅，全程入住五星飯店、大啖米其林推薦美食，旅展特惠價1萬9900元起。此外，購買線上旅展指定海外團旅，加碼抽「一年份國旅」玩到飽。