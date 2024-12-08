親子遊雨天放電備案！台版環球影城樂園　六層樓必玩設施全攻略

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撰文攝影／大口老師的走跳學堂、整理／實習記者柯珮萱

每次想出去玩但外頭不是熱呼呼的大太陽就是午後大雷雨，想必很多家長都很頭大。這次大口要帶大家去一個不論晴雨都相當適合玩耍的好地方，那就是位於苗栗縣頭份的「尚順育樂世界」，距離國道1號或3號都相當近，車程都在5～10分鐘以內，交通相當方便！

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吃喝玩樂睡在這裡能一次解決

占地約5萬坪，包含「尚順育樂天地」、「尚順購物中心」與「尚順君樂飯店」三棟建築物，其中育樂天地更是最適合親子同遊的好地方，不但是亞洲首創5D奇境體感樂園，更是室內版的環球影城、迪士尼！

一、二樓適合帶小小朋友一起來同樂的遊樂設施

另外大口最推薦的就是「魔法學校」與「勇闖侏儸紀」，首創戴VR就能體驗室內自由落體的「驚嚇高樓」、「攀岩走壁動能特區」等，好玩又有趣，非常適合一家大小一起來玩耍。

尚順育樂世界位置

就位於苗栗縣頭份市中央路上，距離國道1號頭份交流道車程只要5分鐘，距離國道3號車程也僅需10分鐘，地下室還有提供1200個停車位，下雨或大太陽都不怕；坐火車至竹南站下車後再轉搭計程車或客運也只需10分鐘車程，一整個交通超方便的。

尚順育樂世界環境

占地約50,000坪，集休閒購物、購物、美食及渡假飯店於一體，其中主要有三棟建築物，分別為尚順育樂天地、尚順購物中心與尚順君樂飯店，而且每一棟的2F都有SkyLink空橋可以通往各個建築物，也就是說來到這裡，不管是吃、喝、玩、樂、睡，不論晴雨通通都可以一次滿足。

尚順育樂天地

亞洲首創5D奇境體感樂園，可說是台灣版的全室內環球影城、迪士尼，衝著這個名號，我們當然要來朝聖一下！首先我們來到一樓的售票處，現在最划算的是Klook買的優惠票，這裡的每種設施也都可以憑悠遊卡刷卡付費，更可以只選擇自己想要玩的設施再刷卡玩耍。

▲我們停好車之後，接著就要從1樓開始來勇闖「尚順育樂天地」。

▲各設施身高限制一欄表。

▲首先我們來到一樓，一樓有許多尚順的公仔，每一隻都長得好特別，表情動作也超有戲的。

▲一樓除了輕食點心區、伴手禮區之外，最吸引大小朋友的就是這個「旋轉木馬」。

▲騎上夢幻的白馬及馬車，搭配悠揚的樂曲，每個小朋友都笑得合不攏嘴，享受親子同樂的美好時光。

玩具幻想曲

接著我們來到二樓，裡頭總共有激流泛舟、競速卡丁車、旋轉大樂GO、喬伊的水族箱、玩具大作戰等五種設施，算是比較適合跟小小朋友一同玩耍的樓層。

激流泛舟

▲需要戴著3D眼鏡，坐上設施跟著主角一起泛舟冒險的遊樂設施，讓人感覺很有臨場感又有趣，也是相當適合親子一同乘坐的一項設施。

競速卡丁車

▲也是類似的遊樂設施，同樣也需要戴著3D眼鏡、坐上設施與主角一起競速，算是相當卡哇伊又精彩的立體賽車。

▲每項設施前都有清楚的告示牌，代表這裡也相當注重所有大小朋友的安全。

喬伊的水族箱

接著我們來到一旁的「喬伊的水族箱」，牆上有一個超級大的3D水族箱，就好像來到海生館一樣新奇有趣！當天有不少幼兒園小朋友來這裡校外教學，看到這個超大水族箱都異常興奮，不停地跟裡頭的魚群揮手！

▲這裡最有趣的就是互動的部份，可以自己選一隻海洋生物，畫好之後工作人員會幫忙掃描，就可以在超大水族箱看到自己的塗鴉魚在裡頭游泳。

▲櫃台可以購買圖紙和蠟筆。

▲畫好之後，拿給工作人員就可以幫忙掃描，等待個幾秒，就可以看見自己專屬的塗鴉魚在裡頭悠遊。

▲果然沒多久，就看到大口的塗鴉魚在裡頭游泳，不瞞各位，看到自己畫的魚在裡面游泳真的會超興奮的。

▲這隻大口魚會在裡頭游泳個半小時，有時候還會調皮地轉來轉去或是跟其他的生物玩耍，足夠大家好好拍個照。

旋轉大樂GO

▲因為算是比較刺激一點的設施，所以只限身高130公分以上乘坐，如果是130～140公分的小朋友則是需要大人一起陪同乘坐。

▲一旁還有超多卡哇伊的動物與場景，都非常適合跟小朋友合照。

玩具大作戰

就是坐上軌道車，沿途會停停走走，遇到關卡時就拿著玩具槍射擊螢幕上的氣球，即可獲得分數！也算是很適合跟小小朋友一起同樂的一項設施！殊不知，最後口咩的分數還贏過大口。

魔法學校

整個三樓就只有這一個設施，也是來這裡必玩必看的，因為每一場都有人數限制，所以我們大概等待個10來分鐘就輪到我們進場了，算是沒什麼排到隊。

梅萃雅巫師學園

隨著裡頭的每一道關卡，搭配維妙維肖的情境設計，會讓你彷彿真實融入在這個巫師學園裡頭，一整個又期待又驚喜！裡頭稍微暗一點，大小朋友都要多注意腳步，不過全程都會有服務人員在一旁指引，其實還算滿安全的。

▲魔法商店街超適合拍照的，不僅有糖果屋、巫師服、照相館等商店，還可以互動一下。

▲他們的魔法商店街做的逼真又有味道，彷彿置身在哈利波特的場景裡頭，讓人忍不住拍了又拍。

▲商店街可不只有好看好拍而已，只要站在地上的銅徽章上，對著櫥窗揮揮手，裡頭的櫥窗商品就會自動隨著音樂擺動起來，就好像被施了魔法一樣好玩又有趣。

▲另外還有時事報紙專欄，像是在噴水池的地方也有放置攝影機，看到自己出現在報紙上記得揮揮手。

▲另外還有各種神祕又新鮮的魔法商店，像是魔法石、糖果屋、專賣鍋碗瓢盤的商店等，每一間都做得好逼真。

噴水池關卡

最後這個噴水池也超有趣，只要站在銅徽章上，水柱就會緩緩上升，如果想要水柱噴高一點只要舉起雙手，想要低一點就把雙手放下，可以藉由肢體動作來調整水柱高低快慢，就好像是個小小指揮家一樣，真是太好玩！光是在這一關就讓我們玩了快十分鐘之久。

▲我們在這裡也拍了超多照片，徹底感受一下魔法商店街的魅力。

▲這裡的場景與設計真的是很不錯，光是這一區就足夠讓大小朋友玩上半個多小時了！大家免出國就能玩到國際級的互動體感設施，真是太棒了。

飆風碰碰車

接著我們來到四樓的「飆風碰碰車」，因為還算是有點刺激的設施，所以限制125cm以上才能乘坐，不過這個碰碰車其實刺激又安全，許多身高夠的小朋友都玩得超嗨，大朋友也可以來這裡發洩一下。

勇闖侏儸紀

這一項遊樂設施也是需要戴著3D眼鏡、穿梭時光坐上遊園車跟恐龍來個近距離接觸，沿途中不僅會看到許多恐龍及介紹，還會聞到空氣中的香草味及噴水，感覺就好像被恐龍噴到口水一樣，且小朋友看到恐龍打架時還異常興奮，真是太有趣。

▲一旁還有超大的恐龍看板可以拍照，感覺好壯觀。

▲如果想單玩或是再玩一次的朋友都可以使用悠遊卡唷！大口覺得這項設施真是太有臨場感了，一次可以享受5D的全新體驗，大小朋友都喜歡。

銀河歷險

是要坐在一個模擬太空艙裡面，要到別的星球去完成任務，但途中會遇到流星、隕石與電磁風暴的衝擊考驗，可以一次滿足太空迷小朋友的想像。



▲五樓還有「鋼鐵機甲戰隊」、「驚嚇高樓」、「夯魚咖啡杯」、「360度遨翔熱氣球」等好玩又有趣的設施，讓我們一起來瞧瞧。

▲首先我們來到「夯魚咖啡杯」，這項設施限90公分以上乘坐，90～110公分要大人一起陪同乘坐。

▲這項設施有點類似咖啡杯的概念，也就是會有公轉跟自轉，不管是大人小孩也都會玩得很嗨，算是滿經典的一項遊樂設施。

鋼鐵機甲戰隊

▲有點類似剛剛的「玩具大作戰」，只是這算是成人版的射擊遊戲，也就是人類跟機器人的對戰，難度比剛剛的再高一些，畫面也更寫實，是項男女都會喜歡的射擊遊戲。

驚嚇高樓

接下來這項「驚嚇高樓」（自由落體）是世界首座市中心自由落體，戴著全新VR虛擬實境眼鏡坐上設施，就能體驗從30層樓上瞬間俯衝地面的快感，真的是爽度破表，喜歡刺激的朋友一定要來玩這一個。

360度遨翔熱氣球

接著再來一個輕鬆的「360度遨翔熱氣球」，這一項也滿適合親子同樂，來到這裡就好像真的站在熱氣球上頭，感受的到花香、雲霧飄渺的感覺，迎面而來的是全世界的知名地標與景點，讓你可以乘坐熱氣球輕鬆來一趟環遊世界之旅。

▲不過限身高100公分乘坐，100～150公分要由大人陪同乘坐。

▲接著我們來到六樓的體能區，也就是可以消耗大小朋友體力的好地方，保證玩完這一層樓之後回去超好睡。

▲其中這一區就是小朋友最愛的，且一旁都還有安全措施，所以也不太需要擔心小朋友的安全。

▲其中以球池射擊區更是超受小朋友歡迎，幾乎所有小朋友都加入這場球池的戰爭了。

▲這裡可以看到許多小朋友不時發射泡棉球攻擊，就算被打到也不會很痛，反而傳來陣陣笑聲，小朋友都玩得捨不得回家了。

▲重點是射擊砲台相當多，不只一樓有，連二、三樓也有，大家都瘋狂在搶砲台發射泡棉球。

▲除了有球池射擊之外，另外還有溜滑梯等多項遊樂設施，小朋友在這裡爬上爬下也超有趣。

攀岩走壁動能特區

擁有許多種類的攀岩

一旁還有各式攀岩區，不只是大朋友可以爬，有些簡易的攀岩可是連小朋友也可以玩，但大家放心，這裡都有做好安全措施，都可以安心攀爬，這裡光是攀岩設備就讓大口眼花撩亂，另外還有像是太極的攀岩設施，看起來難度更高了。

▲這一區裡頭除了有大朋友最喜愛的極限運動場之外，還有小朋友最愛的彩虹童趣區，不管是大人小孩通通都可以一次滿足。

▲另外還有這道彩虹的攀岩設施，看起來也滿不容易的，不過倒是有不少女性朋友在挑戰。

▲接著這個極限運動場更是有一連串的挑戰，可說是體力與耐力的總和。

▲像是走枕木、繩索等等，要通過種種考驗才能到達最後一關。

▲另外也可以看見不少小朋友都來挑戰，不過都有安全繩索綁在身上，所以都可以放心大膽的玩耍，最後關卡就是從終點垂吊回起點，就代表大功告成。

▲六樓旁還有這個熱雪天堂兒童滑雪樂園，這是一個與雪地極為相似的常溫滑雪樂園，票價需另外購買。

整體心得

還沒決定要帶小朋友去哪裡玩耍嗎？大口建議大家可以安排個一日遊或兩天一夜，就可以把「尚順育樂天地」一次玩遍遍，另外想吃美食、購物、住宿在這裡也都可以一次解決，只要經由棟棟相連的「2F空橋SkyLink」，全室內吹冷氣，完全暑氣全消，真是太開心！

大口覺得「尚順育樂天地」很多設施都做得相當細膩用心，不僅在場景、設施與道具上花了不少精力，另外安全上也相當注重，讓人可以玩得愉快又安心，在台灣就能享受到國際級的遊樂設施，另外還有攀岩走壁動能特區可以消耗大小朋友的體力，回家保證睡到自然醒，爸媽們也可以輕鬆一下。

尚順育樂世界

地址：苗栗縣頭份市育樂街6-6號

電話：03－7539999

營業時間：10：00～18：00

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