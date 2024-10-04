屏東住宿懶人包／盤點7間包棟＆寵物友善民宿！逃離緊繃日常放鬆

首圖／IG@nigiwu、IG@uucaiqq

文／ReadyGo

夏季潮濕炎熱，冬季溫暖宜人的屏東，擁有3面環海的絕佳景觀，而為因應來自各地的觀光人潮，也隨之誕生許多當地特色旅宿。如果想要家庭、親友一起團體到屏東旅遊，那麼挑選合適的旅宿，徹底感受不被打擾且設備一應俱全的包棟住宿就成為至關重要的一環了！本篇精選了7間高評價的屏東住宿，多種包棟選擇，相信能滿足大家不同的需求。

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屏東住宿－精選7間高評價包棟住宿

清清長屋

位在恆春的「清清長屋」，包棟方案提供兩間3人房和兩間雙人房，共兩衛、一廳、一後院，而基本入住人數為10人，可以烤肉、打麻將與唱歌，此外同時也是寵物友善住宿，因此也很歡迎帶小型寵物一起入住。裝潢方面，清清長屋營造出簡約清新的風格，整體環境乾淨舒服，還有洗衣機可以使用，且廚房用品也很齊全，因此入住率可說是不斷攀升！

圖／IG@ding_dinghome

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地址：屏東縣恆春鎮恒南路63巷2號

電話：0968－809577

大鼻旅店

如果你喜歡一條龍的全方位服務，那麼「大鼻旅店」或許很適合你。入住人數6至16人即可包棟，除了提供室內游泳池、麻將桌、投影螢幕KTV、桌遊、租借腳踏車之外，大鼻旅店還有代烤、海釣體驗、包車導覽等服務，完全是一個能逃離日常生活，讓自己放鬆身心，並且重新充電的超chill住宿。值得一提的是，大鼻旅店為寵物友善旅宿，且步行約3分鐘就可抵達超商和超市，購物非常方便。

圖／IG@aawks

圖／IG@aawks

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地址：屏東縣恆春鎮恆南路194巷58號

電話：0938－316712

來Life House

位在滿州的「來Life House」佔地約200坪，是由不同的老宅平房組成，共有約70坪的草皮及開放式廚房，房型則有雙人房、3人房和4人房，主要是依照人數來安排房間訂價，詳細包棟方案建議先私訊民宿IG詢問，房屋內有許多房東特意設計的小巧思，充滿了溫馨的生活感，而整體來說環境舒適、安靜幽雅，鄉村度假感十足。

圖／IG@uucaiqq

圖／IG@uucaiqq

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地址：屏東縣滿州鄉公館路20號

初見恆美VILLA

喜歡Villa類型民宿的朋友「初見恆美VILLA」每間獨棟Villa坪數室內約70坪，室外約80坪左右，而入住房型分為2人、4人及6人，每間客房均附山景露台和泳池，早餐還會送至包棟客廳，氛圍感滿滿！不僅如此，在戶外草坪上還有鞦韆、裝置藝術、生態池等設計，好住又好拍，所以一直以來都受到廣大的女性族群歡迎。

圖／IG@nigiwu

圖／IG@nigiwu

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地址：屏東縣恆春鎮三溝路麥畑巷72號

電話：0966－469908

Zero+旅宿

盡可能以最少的破壞來改造老屋，「Zero+ 旅宿」從裡到外都能看出主人對於簡約生活的追求，室內也有不少手工家具，傳遞出溫暖的感覺。8人即可包棟，包括兩間2人房和一間4人房，而廚房備有齊全烹飪器具及微波爐、烤箱、飲水機、冰箱等等，Zero+旅宿沒有追求過多的娛樂設施，希望回歸簡單舒適的生活氣息。

圖／IG@ww789456

圖／IG@ww789456

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地址：屏東縣恆春鎮北門路174巷2號

電話：0978－177786

拾。日

每日只接待一組旅客的「拾。日」，外觀是可愛的白色小平房，裡頭則是精心打造出一個不被打擾的獨立空間，提供美式咖啡機、藍牙喇叭、桌遊和麻將等等，是屏東遠近馳名的高質感民宿。另外，公共空間有溫水泳池、庭園烤肉區、椰子用餐區，住宿可加購代訂烤肉食材、水陸票卷、窯烤工作坊體驗、SPA饗宴等服務，而包棟為共有3間房，含日式4人房、大4人房及雙人房，特別推薦給喜歡日系文青風格的讀者。

圖／IG@tenday.2019

圖／IG@tenday.2019

圖／IG@tenday.2019

地址：屏東縣恆春鎮恆北路125－1號

電話：0933－136285

姊妹沙灘別墅

「姊妹沙灘別墅」分別由早安領事館、魯賓遜漂流館、遠離非洲館、微光海岸館組成，有種置身在歐洲的錯覺，而各式各樣的房型如工業風、浪漫風、簡約風、典雅風等應有盡有，另外還有山海景觀房跟閣樓房型，尤其海景房更是讓人驚艷！包棟服務有客製化的迎賓舞茶，環境好氣氛佳，早餐也很精緻、豐盛，舒適到讓人捨不得離開。

圖／IG@serena881030

圖／IG@serena881030

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地址：屏東縣恆春鎮船帆路988號

電話：08－8851520

屏東住宿｜恆春高cp值住宿推薦，七大特色住宿讓你的旅行更加分

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