「2024全球最佳飯店TOP50」出爐！前5名有3名在亞洲　榜單一次看

▲新加坡萊佛士酒店從去年的17名躍升至第6名。(圖/記者彭懷玉攝)



記者彭懷玉/綜合報導

50 BEST近日公布「2024全球最佳飯店TOP50」名單,由逾600名相關行業專家進行評選,並再次選在倫敦市市政廳頒獎。其中,前5名中有3名落在亞洲,而第1名就在鄰近的泰國曼谷,香港瑰麗酒店獲第3名、新加坡萊佛士酒店也從17名躍升至第6名,旅客們又有全新朝聖清單。

▲香港瑰麗酒店獲第3名殊榮。(圖/記者蔡玟君攝)



2024全球最佳飯店TOP50排名:

1.泰國曼谷嘉佩樂酒店 (Capella Bangkok)

2.義大利科莫湖帕薩拉誇酒店 (Passalacqua, Moltrasio, Italy)

3.香港瑰麗酒店 (Rosewood Hong Kong)

4.法國巴黎Cheval Blanc酒店 (Cheval Blanc Paris)

5.香港奕居 (The Upper House, Hong Kong)

6.新加坡萊佛士酒店 (Raffles Singapore)

7.日本東京安縵酒店 (Aman Tokyo)

8.馬爾地夫索尼娃芙西度假村 (Soneva Fushi, Maldives)

9.阿拉伯杜拜棕櫚島亞特蘭提斯飯店 (Atlantis The Royal, Dubai)

10.印尼尼希松巴島飯店 (Nihi Sumba, Wanokaka, Indonesia)

11.英國倫敦克拉里奇酒店 (Claridge’s, London)

12.泰國曼谷文華東方酒店 (Mandarin Oriental Bangkok)

13.英國倫敦OWO萊佛士酒店 (Raffles London at The OWO)

14.泰國曼谷昭披耶河四季酒店 (Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River)

15.法國巴黎瑰麗酒店 (Hôtel de Crillon, Paris)

16.墨西哥Chablé Yucatán酒店 (Chablé Yucatán, Chocholá, Mexico)

17.法國昂蒂布伊甸豪海角酒店 (Hotel Du Cap-Eden-Roc, Antibes, France)

18.墨西哥馬雅海濱Maroma酒店 (Maroma, A Belmond Hotel, Riviera Maya, Mexico)

19.義大利佛羅倫斯四季酒店 (Four Seasons Firenze, Florence, Italy)

20.義大利阿馬爾菲Borgo Santandrea酒店 (Borgo Santandrea, Amalfi, Italy)

21.印尼峇里島Desa Potato Head酒店 (Desa Potato Head, Seminyak, Bali)

22.日本東京寶格麗酒店 (Bulgari Tokyo)

23.阿拉伯杜拜The Lana酒店 (The Lana, Dubai)

24.巴西聖保羅瑰麗酒店 (Rosewood São Paulo, São Paulo, Brazil)

25.澳洲布里斯本卡利爾酒店 (The Calile, Brisbane, Australia)

26.泰國曼谷暹羅酒店 (The Siam, Bangkok)

27.日本京都柏悅酒店 (Park Hyatt Kyoto, Kyoto, Japan)

28.南非開普敦尼爾森山酒店 (Mount Nelson, A Belmond Hotel, Cape Town, South Africa)

29.墨西哥One&Only Mandarina酒店 (One&Only Mandarina, Puerto Vallarta, Mexico)

30.美國紐約瑰麗酒店 (The Carlyle, A Rosewood Hotel, New York)

31.摩洛哥馬拉喀什La Mamounia酒店 (La Mamounia, Marrakech, Morocco)

32.西班牙馬德里四季酒店 (Four Seasons Madrid)

33.新加坡嘉佩樂酒店 (Capella Singapore)

34.美國邁阿密海灘衝浪俱樂部四季酒店 (Four Seasons at the Surf Club, Surfside, Miami)

35.美國洛杉磯Bel-Air酒店 (Hotel Bel-Air, Los Angeles)

36.聖巴斯島艾登海岬酒店 (Eden Rock, St. Barths)

37.美國紐約安縵酒店 (Aman New York)

38.摩洛哥馬拉喀什Royal Mansour酒店 (Royal Mansour, Marrakech)

39.斯里蘭卡安縵加勒酒店 (Amangalla, Sri Lanka)

40.法國巴黎勒布里斯托酒店 (Le Bristol Paris)

41.英格蘭奥赫特拉德Gleneagles酒店 (Gleneagles, Auchterarder, Scotland)

42.義大利瑞斯丘城堡酒店 (Castello di Reschio, Umbria, Italy)

43.印度Suján Jawai酒店 (Suján Jawai, Rajasthan, India)

44.南非克魯格國家公園Singita酒店 (Singita Lodges, Kruger National Park, South Africa)

45.阿曼傑格希灣六善酒店 (Six Senses Zighy Bay, Oman)

46.英國倫敦康諾特飯店 (The Connaught, London)

47.法屬玻里尼西亞白蘭度度假村 (The Brando, French Polynesia)

48.墨西哥圖盧姆Esencia酒店 (Hotel Esencia, Tulum, Mexico)

49.澳洲荷巴特The Tasman酒店 (The Tasman, Hobart, Australia)

50.斐濟Kokomo Private Island酒店 (Kokomo Private Island, Fiji)