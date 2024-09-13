阿里山4間絕美景觀咖啡館！喝手沖看小火車駛過　石頭屋俯瞰山景

▲阿里山是嘉義代表景點，上圖為祝山車站。（圖／嘉義縣文化觀光局提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

阿里山是嘉義縣最代表景點，上山享受森林綠意、看日出雲海之餘，停下腳步，在山中享受一杯咖啡也很愜意。嘉義縣文化觀光局就推薦4間阿里山上風格咖啡館，戶外露天席品手沖高山咖啡，還能拍小火車鳴笛載客風景。

▲▼十字鳴心咖啡緊臨鐵軌旁，可以看到阿里山小火車行駛進站的風景。

1.十字鳴心咖啡

緊鄰十字路森林鐵道旁的「十字鳴心咖啡」是木造老屋改造，旅客可以坐在戶外露天席悠哉品啜手沖高山咖啡，欣賞周邊山城村落風光，時不時飄過的雲氣更增添迷幻感，坐在戶外座位，還能隨時捕捉小火車行駛進站載客的景色。

▲▼阿將的家23咖啡館被譽為宛如走進宮崎駿動畫場景。

2.AjangHome 阿將的家23咖啡館

經過網路分享後已成為阿里山最夯景點之一的「AjangHome 阿將的家23咖啡館」，園區內的夢幻部落石頭屋是主人家用一柱一石親手打造，被網友讚為「宛如走進宮崎駿的動畫場景般」，最推薦點杯飲品坐在後露台區，俯瞰綿延山景。

▲阿里山賓館現代館內的大廳咖啡。

3.阿里山賓館大廳咖啡

阿里山賓館身為台灣海拔最高的百年建築旅宿，分成現代館與歷史館，兩座館內均有咖啡廳可選擇。如現代館的大廳咖啡，大片落地窗照映著阿里山變幻萬千的景色，現在更升級成星巴克咖啡服務，成為山中絕美的景觀咖啡廳之一。

▲歷史館的50年代咖啡館。

4.阿里山賓館50年代咖啡館

位於阿里山賓館歷史館的「50年代咖啡館」則適合喜歡懷舊復古風格的旅人，這裡曾是日治時期的交誼廳與舞廳，紅檜木打造、復古燈具、舊窗子及老唱機，一秒回到過去，點杯咖啡，在此感受時光緩慢流淌的片刻寧靜。