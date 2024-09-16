2025快樂出航！跟著歌詩達郵輪　全家海上FUN暑假

文／七逗旅遊網 圖／歌詩達郵輪、shutterstock

暑假是全家一起出遊的最好機會，歌詩達郵輪莎倫娜號2025航次出爐，提早規畫明年暑假之旅，全家一同登船體驗日本跳島遊，創造親子精采旅遊回憶。基隆港出發4900元起， CP值超高的旅程，趕快訂起來！

▲歌詩達郵輪莎倫娜號帶著全家人一起出遊。（圖／歌詩達郵輪）

歌詩達郵輪莎倫娜號載著豐富的娛樂設施、美食佳餚、貼心服務，帶全家人一起去旅行，免去辛苦長途拉車，也不必花時間在打包行李換飯店，大人和小孩都能玩得盡興，是CP值超高的旅遊安排。

▲兒童專屬的思高俱樂部，是孩子的夢想天地。（圖／歌詩達郵輪）

莎倫娜號上兒童專屬的思高俱樂部，是孩子的夢想天地。俱樂部專業團隊，為孩子提供精采豐富的活動，像是：一日小船長、一日小公主活動，讓孩子們的郵輪之旅滿載而歸，還能寫在暑假作業當中，成為特別的回憶。

▲水上滑道是小孩放電必玩設施。（圖／歌詩達郵輪）

夏天當然要玩水，戲水體驗怎能少了令人尖叫連連的滑水道呢？郵輪上的人氣水上滑道，是爸媽帶著小孩一起消暑的歡樂設施，360度彎道一衝而下，清涼與速度保證HIGH翻天！

▲義式冰淇淋甜點最受孩子們歡迎。（圖／歌詩達郵輪）

郵輪上有許多餐廳，給全家人多樣的美食選擇，自助餐廳早、午、晚餐皆提供各國風味美食，還有牛排館、壽司吧、手工義式餐廳等，甜點的部分，絕對不能錯過義式冰淇淋甜點Bar，好看又好吃的冰淇淋，最受孩子們歡迎。

▲日本佐世保市的九十九島是遊客喜愛的景點。（圖／shutterstock）

日本跳島之旅可以選擇4天、5天、6天行程，特別推薦7/2出發的「基隆—海上巡航—福岡—濟州—海上巡航—基隆 6天」、7/27出發的「基隆—海上巡航—佐世保—鹿兒島—海上巡航—基隆 6天」和 8/14 出發的「基隆—海上巡航—佐世保—釜山—海上巡航—基隆 6天」之旅。

佐世保市位於日本九州西北端，九十九島是知名的景點，搭乘觀光遊船徜徉在島嶼之間，當地大自然夏日風情令人難忘。

推薦行程

★7/2出發 福岡／濟州6天

★7/27出發 佐世保／鹿兒島6天

★8/14出發 佐世保／釜山6天

基隆港出發6日行程8900元起

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