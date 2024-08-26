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歌詩達郵輪日韓賞櫻　預約2025花見之旅

文／七逗旅遊網

櫻花季美景如詩如畫，歌詩達郵輪將帶領旅客前進日本、韓國，體驗一場春天花季盛宴。預約2025郵輪花見之旅，第三人最低只要8,900元起，心動就要馬上行動！

歌詩達郵輪日韓賞櫻 預約2025花見之旅（圖／歌詩達郵輪、shutterstock）

▲歌詩達郵輪莎倫娜號將帶旅客前往日韓賞櫻。（圖／歌詩達郵輪提供）

滿載義式風情的歌詩達郵輪莎倫娜號，將在2025年春季帶著旅客前往日本、韓國人氣賞櫻景點，包含日本九州佐世保、福岡，以及韓國濟州、釜山，而航程中還能體驗郵輪各式設施與服務，旅程每分每秒都精彩！

歌詩達郵輪日韓賞櫻 預約2025花見之旅（圖／歌詩達郵輪、shutterstock）

▲日本九州佐世保豪斯登堡一年一度的鬱金香祭聞名遐邇。（圖／shutterstock）

春季拜訪日本九州佐世保市，必定要到豪斯登堡。豪斯登堡名字來自荷蘭王室的官邸～豪斯登堡宮，有著濃厚的異國風，一年一度的鬱金香祭聞名遐邇，國內、外遊客絡繹不絕來欣賞大片花海，搭配歐式建築與運河、風車等美景，是拍照打卡的絕佳之處。

歌詩達郵輪日韓賞櫻 預約2025花見之旅（圖／歌詩達郵輪、shutterstock）

▲韓國濟州春季可以賞櫻花和油菜花美景。（圖／shutterstock）

濟州島是韓國的蜜月之島，浪漫氣氛無窮，尤其是在櫻花綻放之時，飄著櫻花瓣的空氣令人陶醉。春天的油菜花，不讓櫻花專美於前，油菜花怒放的花田，映襯著蔚藍天空，是令人難忘的田園風光，療癒力十足。

歌詩達郵輪日韓賞櫻 預約2025花見之旅（圖／歌詩達郵輪、shutterstock）

▲日本福岡城內有數百棵櫻花樹，每年都會舉辦櫻花祭慶典。（圖／shutterstock）

日本福岡是九州最大的城市，古色古香的福岡城中，城牆相當有特色，每道城牆都能讓人慢慢登高，俯瞰城市景色。由於福岡城內栽種了數百棵櫻花樹，每年的櫻花季都會舉辦慶典，吸引許多賞櫻人潮，櫻花樹與古建築互相呼應，每個角度都是迷人的和式風情畫。

歌詩達郵輪日韓賞櫻 預約2025花見之旅（圖／歌詩達郵輪、shutterstock）

▲韓國釜山甘川洞春季櫻花綻放時別有一番風情。（圖／shutterstock）

釜山是韓國賞櫻人氣地點之一，許多網友們大推的甘川洞文化村，春天櫻花盛開時最美，粉白色的櫻花加上當地彩色童話風的小房子，美得實在很犯規，無論是遠景或是近景，都能拍出季節美照。

推薦行程：
賞櫻航次6天5夜航程
★基隆-海上航行-佐世保-濟州- 海上航行-基隆 賞櫻六天 3/26出發
★基隆-海上航行-福岡-釜山- 海上航行-基隆 賞櫻六天 3/31出發
第三人最低只要8,900元起

（賞櫻花期會因氣候而提前或延遲，若因氣候因素觀賞狀態未達您預期，敬請見諒。）

詳見
歌詩達郵輪官網 https://reurl.cc/MObKAW
歌詩達遊輪台灣粉絲團 https://reurl.cc/prNWKa

關鍵字： 歌詩達郵輪 賞櫻 日本 韓國

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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