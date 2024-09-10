台灣旅客出國人次破800萬！最夯8地點公開　還有東南亞深度新玩法

▲酷航引進全新巴西航空工業公司E190-E2機型，讓旅客深度探索東南亞各國二、三線城市。（圖／酷航提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

今年截至目前為止，台灣旅客出境人次已破800萬，酷航今（10日）就公布上半年台灣人出國最愛的8個熱門目的地，同時推薦今年深度探索東南亞的新玩法，不僅可以搭夢幻客機波音787前往、在機上享受WiFi服務，若前往東南亞小眾城市，還有機會搭到旗下最新引進客機E190-E2。

▲澳洲珀斯粉紅湖。

■上半年台灣人出國最愛的8個熱門目的地

根據酷航觀察，國人在上半年出國最愛的熱門目的地有日、韓與新加坡，長程線則是經新加坡轉機可前往的澳洲珀斯、雪梨及墨爾本，從台灣出發的航班皆採用夢幻客機波音B787或空中巴士A320執飛；而印尼峇里島與泗水的表現也相當亮眼。

▲到印尼泗水攀登布羅莫火山看日出，可是現在最受歡迎的深度玩法之一。

■引進新客機帶來的東南亞深度新玩法

酷航近期開始引進巴西航空工業公司(Embraer) E190-E2全新客機，經由綿密航網串連東南亞各國二、三線，台灣旅客可透過經由新加坡轉機，前往泰國蘇美島、喀比及馬來西亞的馬六甲、梳邦、詩巫、美里，或是印尼的戈達查帝、北乾巴魯、望加錫、巴厘巴板等多個東南亞航點，不僅可體驗新機型的服務，並可深入探索許多小眾景點。

此外，也可安排雙城旅行，例如先飛到印尼雅加達、泗水、峇里島、龍目島等目的地，享受海島風光，或來場攀登火山看日出之旅，如泗水的布羅莫火山日出之旅就備受許多旅客喜愛；或也可馬來西亞蘭卡威、檳城、怡保，拍攝維多利亞跟摩爾式風格建築。

▲回程可以結合新加坡來趟雙城遊，或報名免費觀光巴士快閃。（圖／記者蔡玟君攝）

回程時由於會經由新加坡轉機，旅客可以選擇多停留新加坡幾天時間探索城市多元文化面貌，若轉機時間超過5個半小時且24小時內，則可以申請搭乘免費的旅遊觀光巴士暢遊新加坡知名景點。

▲酷航提供ScootPlus豪華經濟艙座位。

酷航從即日起至9月16日起也推出機票優惠，「台北－新加坡」直飛單程含稅優惠價經濟艙新台幣2299元起、ScootPlus豪華經濟艙單程含稅5599元起；「台北－首爾」直飛單程含稅2399元起、ScootPlus豪華經濟艙單程含稅4599元起；「台北－東京」直飛單程含稅3199元起、ScootPlus豪華經濟艙單程含稅5799元起；「台北－札幌」直飛單程含稅3599元起、ScootPlus豪華經濟艙單程含稅7599元起。

「台北－新加坡－峇里島」單程含稅2799元起；台北出發經新加坡飛往墨爾本、雪梨與珀斯，單程經濟艙含稅最低新台幣4399元起，豪華經濟艙單程含稅最低1萬1999元起。