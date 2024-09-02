手搖店插旗宏匯廣場9／3開幕！「指定飲品買1送1」連6天搶

▲蔦日子新莊宏匯店慶開幕連6天買1送1。（圖／蔦日子提供）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲品牌「蔦日子」宣布插旗新莊宏匯廣場B2，是全台第5家門市，預計在9月3日開幕，為此業者祭出限時6天「招牌飲品買1送1」優惠。

「蔦日子」以幽默標語「日子，不要蔦蔦的過」吸睛，其主打招牌「蔦口令奶茶」從風味、茶湯、濃度、加料通通可以自由搭配，選擇超豐富，還有基本純茶、水果系列等飲品。

為歡慶新店開幕，新莊宏匯店於9月3日起至9月8日祭出限時6天「飲品買1送1」優惠，品項包括「六水冬片」、「蔦綠篤檸檬」、「舊愛蔦紅北島白玉」、「烏雲片片緋紅烏龍」、「青檸女朋友」、「潮柚檸」，每人限購1組，限同品項、冰量、糖度，數量有限，售完為止。

▲康青龍3大飲品限時買1送1。（圖／康青龍提供）

另外，康青龍至9月10日前也推「3大飲品買1送1」優惠，品項有「粉紅佳人」、「金蘋百香」、「桑葚香檸」，只要透過Uber Eats下單即享優惠，Uber One會員消費滿額再打85折，詳細優惠內容依外送平台APP為主，數量有限、售完為止。

「粉紅佳人」是選用甘甜荔枝作為基底，佐以微酸微甜的蔓越莓，再加入椰果、蘋果片等料，咀嚼口感十足；「金蘋百香」 則嚴選茉莉花瓣與鮮翠綠茶淺焙燻製而成的茉莉綠茶，搭配新鮮甜脆蘋果丁，一杯就能喝到花香、茶香、果香，清新好喝。