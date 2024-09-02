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人氣燒肉「老井」插旗台北　信義店限定套餐每人不到1500元

▲老井燒肉。（圖／記者黃士原攝）

▲老井燒肉招牌的「30公分厚切牛舌」。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

台中人氣燒肉「老井」首度插旗台北，除了帶來招牌的「30公分厚切牛舌」，還推出台北限定套餐，雙人2999元、3人4350元，最低每人不到1500元就能享用16道菜色。另外，老井還透露，決定北上展店，主要是發現來店客群中，台北排名前3名。

老井極上燒肉是台中人氣燒肉店，除了台中3家分店、竹北1家店，今年夏天正式進軍台北市，插旗信義區，跟刁民酸菜魚信義松仁店當鄰居，8月17日開始試營運，同步開放線上訂位。

▲老井燒肉。（圖／記者黃士原攝）

▲台北店限定套餐。（圖／記者黃士原攝）

老井表示，近年來發現，許多台北顧客專程前往台中門市用餐，根據統計資料顯示，其占比是來店客群的前3名，因此決定到台北開設信義店，餐廳落腳Att Valley商場，裝潢風格打破以往明亮文青的形象，以暗色系設計融入周邊環境，為都市夜生活增添一抹神秘風格。

▲老井燒肉。（圖／記者黃士原攝）

▲3款安格斯牛。（圖／記者黃士原攝）

信義店菜單上有7款燒肉套餐，價格依主餐的肉品等級而定，雙人套餐從1990元起至5490元，3人從2890元至1萬元。副食有日式壽司、海鮮粥、鍋物及各式甜品，醋飲、雞湯和小菜還可以無限續點。

▲老井燒肉。（圖／記者黃士原攝）

▲澳洲厚切牛舌。（圖／記者黃士原攝）

7款燒肉套餐中，「向前走」套餐是信義店限定，餐廳以歌手林強的經典歌曲為靈感，象徵著對未來的期望與挑戰，更代表了面對新城市的憧憬與勇氣。主餐有3款安格斯牛肉、松阪豬、雞腿，海鮮有干貝、生蠔醋飲、草蝦、海老天婦羅可選，以及這款套餐才吃得到的澳洲牛舌厚薄拼。雙人套餐2999元、3人4350元，最低每人不到1500元就能享用16道菜色。

▲老井燒肉。（圖／記者黃士原攝）

▲蒜蓉蝦石鍋釜飯。（圖／記者黃士原攝）

除了套餐，餐廳也提供單點，包括和牛、牛舌、安格斯美牛、豬肉、雞肉、日本壽司與手捲、鍋物熟食、海鮮以及各式蔬菜，價格45元起至1800元（日本和牛肋眼心），其中視覺超吸睛的「30公分厚切牛舌」（時價），更是網友推薦必點菜色，但需要事先預訂。

▲茶六燒肉堂進軍鹿港，上圖為公益店。（圖／取自茶六燒肉堂臉書）

另外，「茶六燒肉堂」是輕井澤集團旗下人氣燒肉品牌，目前全台已有6家分店，除了4家在台中之外，在台南、高雄各有1家。最近該品牌將再展店，首度進軍彰化縣的鹿港小鎮，這也是輕井澤集團創辦人王振模的家鄉，目前正在人力銀行召募員工。

茶六是台中燒肉名店，屬於鍋物起家的輕井澤集團旗下品牌，提供套餐為主，價格1580元至4680元，同時也供應加點菜色，從肉品、海鮮、蔬食、甜品到飲料都有。

關鍵字： 美食雲 燒肉美食 老井 台中燒肉

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