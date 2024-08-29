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火鍋版饗食天堂「小福利」9／1降價　平日午、晚餐便宜100元

▲▼小福利火鍋會所。（圖／記者蕭筠攝）

▲小福利9/1降價。（圖／記者蕭筠攝）

記者黃士原／台北報導

「小福利麻辣鍋」是饗賓餐旅集團旗下火鍋吃到飽品牌，除了無限供應肉品與各式海鮮，自助餐檯上還有多種熟食可以吃到飽。9月1日起調整餐價，平日午餐與晚餐時段降價100元。

小福利麻辣鍋主打火鍋吃到飽，也被網友稱為「火鍋版饗食天堂」，經典麻辣湯底糅合26種中藥材，無限供應的肉片包含熟成和牛極霜、美國無骨牛小排、安格斯黑牛等8款，另有特選白蝦、鮮嫩蟹腳、彈嫩烏鯉魚片。自助餐檯上還有多種熟食吃到飽，包含各種炸物、日式職人握壽司，其中鳳梨蝦仁、蚵仔酥備受網友推薦。

▲小福利自助餐檯無限取用。（圖／饗賓餐旅集團提供）

小福利麻辣鍋日前公告，9月1日將調整餐價與食材，平日午餐從每人898元降至798元，平日晚餐從998元降至898元，假日全日維持每人998元。肉品選項中的無骨牛小排，改為僅有平日晚餐與假日才提供。

▲馬辣集團旗下10大品牌推出雙重感謝祭。（圖／馬辣集團提供）

另外，馬辣集團旗下10大品牌感謝祭9月10日起連3天登場（至9/12），2位成人以上提前1天預約，並告知參加「台中鍋烤節全台雙冠王」活動，到馬辣、新馬辣、新馬辣Plus、涮樂和牛、熊一燒肉、夯下去等吃到飽品牌，消費指定套餐，每桌滿2人贈送1張「平日4人同行1人免費招待券」，可於10月非例假日使用。

關鍵字： 美食雲 火鍋版饗食天堂 小福利 饗賓餐旅

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