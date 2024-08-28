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2人用餐送「4人同行1人免費券」　馬辣10大品牌感謝祭9／2登場

▲新馬辣進駐桃園藝文特區　10/5-10/7送「神仙牛」吃到飽。（圖／馬辣集團提供）

▲馬辣集團旗下10大品牌推出雙重感謝祭。（圖／馬辣集團提供）

記者黃士原／台北報導

慶祝新馬辣Plus拿下「2024台中鍋烤節全台雙冠王」，馬辣集團旗下10大品牌推出雙重感謝祭，火鍋燒肉吃到飽消費指定套餐，每桌滿2人贈送1張「平日4人同行1人免費招待券」，而單點品牌則祭出滿2000送1000優惠。

馬辣集團旗下10大品牌雙重感謝祭9月10日起連3天登場（至9/12），2位成人以上提前1天預約，並告知參加「台中鍋烤節全台雙冠王」活動，到馬辣、新馬辣、新馬辣Plus、涮樂和牛、熊一燒肉、夯下去等吃到飽品牌，消費指定套餐，每桌滿2人贈送1張「平日4人同行1人免費招待券」，可於10月非例假日使用。

▲狗一下9月壽星禮，手臂蝦買一送一。（圖／馬辣提供）

▲狗一下9月壽星禮，手臂蝦買一送一。（圖／馬辣提供）

問鼎、肉之間、狗一下日料居酒屋，則祭出「滿2000送1000」優惠活動，只要單筆消費滿2000元，就送1000元抵用券（面額500元2張），金額越高，贈送張數愈多。抵用券可在10月非例假日使用。

馬辣集團也公布了9月壽星優惠，在馬辣、新馬辣、新馬辣Plus、涮樂和牛鍋物、熊一燒肉、哞哞屋、夯下去完成指定消費，就送巨大手臂蝦1隻；狗一下、肉之間、燒肉ChaCha、問鼎（單點方案）可享手臂蝦買一送一。

▲夏慕尼9月2日到10月31日再推出免費吃龍蝦優惠。（圖／王品提供）

另外，夏慕尼新香榭鐵板燒是不少情侶約會首選餐廳，延續七夕浪漫氛圍，攜手唐綺陽，指引戀人幸福道路，9月2日至10月31日期間平日，到全台門市享用2客單人套餐或1客雙人套餐，出示國師聯名活動畫面，即送1200元的波士頓龍蝦，如消費4客單人套餐或2份雙人套餐，則贈送2隻，依此類推。

關鍵字： 美食雲 馬辣 吃到飽 美食優惠

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