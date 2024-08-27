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台灣米其林摘星名單今揭曉！台南力拚「破蛋」　頤宮挑戰7連霸

▲▼ 。（圖／米其林指南提供）

▲「台灣米其林指南2024」星級餐廳發布會今日下午2點舉行。（圖／米其林指南提供）

記者黃士原／台北報導

「台灣米其林指南2024」星級餐廳發布會今日下午2點舉行，陸續頒發特別獎、星級餐廳、綠星餐廳，外界除了關注三星餐廳頤宮能否「七連霸」外，也對於哪些餐廳能夠初次摘星充滿好奇。此外，台南已連續2年星級餐廳掛0，今年能否「破蛋」也是焦點。

「台灣米其林指南2024」今日下午2點將陸續頒發特別獎、星級餐廳、綠星餐廳，外界除了關注三星餐廳頤宮挑戰七連霸外，JL Studio、態芮TaÏrroir能否蟬聯三星、宣布12月31日熄燈的RAW是不是直接滅星，也是眾所矚目的焦點。

▲外界關注三星餐廳頤宮能否完成「七連霸」。（圖／雲朗觀光提供）

至於哪些餐廳能夠初次摘星，業界普遍認為米其林三星名廚陳泰榮擔任餐飲總監的「雋GEN」、二星主廚黃以倫創設的「A餐廳」、請客樓前主廚林菊偉掌杓的「元紀．台灣菜」、祥雲龍吟前料理長稗田良平開設的「EIKA盈科」，都具有摘星潛力。此外，台南已連續2年星級餐廳掛0，今年能否「破蛋」也是焦點。

在快速變動的數位時代，米其林指南也採取了新的名單發布方式，年度的發布會之前，會在每月的第二個星期三，即時新增「新入選餐廳」名單，並發布於米其林指南網站以及 App上，希望透過這樣固定的發布與更新，讓這些被米其林評審員發掘的新餐廳，能有更多機會受到關注。

另外，米其林指南日前先公布126家必比登推介名單，包括台北43家、台中27家、台南31家，以及高雄25家，其中16家新入選店家，有超過一半提供台灣在地美味與小吃。

關鍵字： 美食雲 米其林指南 星級餐廳

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