台中人氣燒肉「老井」台北信義店試營運　30公分厚切牛舌必點

▲「老井極上燒肉」必加點「30公分厚切牛舌」（需事先預訂）。（圖／貪吃巧達 In Taichung提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權）



記者黃士原／台北報導

燒肉控看過來！台中人氣燒肉「老井」首度插旗台北，信義店上周六（8/17）開始試營運，同時開放1個月內的線上訂位。

老井極上燒肉是台中人氣燒肉店，除了台中3家分店、竹北1家店，今年夏天正式進軍台北市，插旗信義區，跟刁民酸菜魚信義松仁店當鄰居，8月17日開始試營運，同時開放1個月內的線上訂位。

▲信義店限定「向前走」套餐。（圖／取自老井極上燒肉臉書）

信義店菜單上有7款燒肉套餐，價格依主餐的肉品等級而定，雙人套餐從1990元起至5490元，3人從2890元至1萬元。副食有日式壽司、海鮮粥、鍋物及各式甜品，醋飲、雞湯和小菜還可以無限續點。

▲海老天婦羅。（圖／取自老井極上燒肉臉書）

7款燒肉套餐中，「向前走」套餐是信義店限定，餐廳以歌手林強的經典歌曲為靈感，象徵著對未來的期望與挑戰，更代表了面對新城市的憧憬與勇氣。主餐有多款安格斯牛肉、松阪豬、雞腿，海鮮有干貝、生蠔醋飲、草蝦、海老天婦羅可選，以及這款套餐才吃得到的澳洲牛舌厚薄拼。

▲即日起至8月底，來店用餐點選任一套餐，並完成指定打卡標記，餐廳即招待「生蠔醋飲」1杯。（圖／取自老井極上燒肉臉書）

除了套餐，餐廳也提供單點，包括和牛、牛舌、安格斯美牛、豬肉、雞肉、日本壽司與手捲、鍋物熟食、海鮮以及各式蔬菜，價格45元起至1800元（日本和牛肋眼心），其中視覺超吸睛的「30公分厚切牛舌」（時價），更是網友推薦必點菜色，但需要事先預訂。

歡慶信義店開幕，即日起至8月底，來店用餐點選任一套餐，並完成指定打卡標記，餐廳即招待「生蠔醋飲」1杯。

▲季樂和牛鐵板燒的A5和牛厚切牛排。（圖／記者黃士原攝）

另外，初魚集團去年新推出的「季樂和牛鐵板燒」，主打平價也能享用到高品質食材，288元就能吃到日本A5和牛，上周五正式進駐遠百信義A13美食街，這也是該品牌在台北市的第2家分店。

▲「A5 和牛龍蝦活鮑魚雙人盛宴套餐」中的黃金龍蝦。（圖／記者黃士原攝）

季樂和牛鐵板燒低消一份套餐，菜單上10款套餐中，價格最便宜是288元的A5和牛漢堡肉，最貴是838元的A5和牛厚切牛排，同時還吃得到干貝與鮑魚。不吃牛也能選擇伊比利豬、桂丁雞腿排及海鮮套餐，價格318至699元。慶祝季樂遠百信義A13店開幕，全台門市同步上市「A5和牛龍蝦活鮑魚雙人盛宴套餐」，內容除了日本A5和牛、干貝與鮑魚，每人還能吃到半隻黃金龍蝦，售價1699元，平均每人花費不到千元。

▲禪燒肉「極致和牛雙人套餐」與「特上綜合雙人套餐」。（圖／禪燒肉提供）

另外，位於高雄佔地百坪的「禪」燒肉，經過2個月試營運後，9月1日正式開幕。餐廳主打日本F1國產牛，口感接近於A3、A4等級的黑毛和牛，具有吃不膩口的特色，而且價格較和牛便宜。除了日本F1國產牛，店中也提供鹿兒島A5和牛、西班牙伊比利橄欖豬、北海道生食級干貝、日本馬糞海膽、國產草蝦。

▲禪燒肉的「和牛冰淇淋」。（圖／禪燒肉提供）

禪燒肉提供午間牛或豬單人套餐以及雙人套餐，其中雙人套餐有6種可選擇，費用約在1880～3980之間，主廚推薦「極致和牛雙人套餐」，菜色包括日本F1牛小排、日本F1橫膈膜、日本F1牛肋條、日本A5和牛肩小排角切、澳洲和牛蔥鹽牛舌、西班牙伊比利豬梅花、椒鹽去骨雞腿排等7款肉品，另外還有生食級干貝、野生草蝦、生食級花枝，以及山藥及綠櫛瓜等。

另外，有多年日料、西方料理經驗的主廚余宥叡，特別設計出冰淇淋造型的和牛冰淇淋、避風塘牛肉鬆、和牛刈包、紅燒牛肉麵、日本馬糞海膽握壽司等單點菜色。

