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人氣早午餐「BRUN不然」插旗天母　新推美式豬排飯致敬茉莉漢堡

▲人氣早午餐「BRUN不然」插旗天母。（圖／記者黃士原攝）

▲人氣早午餐「BRUN不然」插旗天母。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

天母早午餐廳再增一家！人氣質感早午餐「BRUN不然」全台第6家分店進駐天母巷弄中，除了兼具城市的時髦與悠閒氣質的用餐空間，還推出新菜單「美式豬排飯」與「經典奶昔」，致敬天母知名餐廳「茉莉漢堡」。

相較於2018年開幕的第一家安和店、如城市秘境的信義店、進駐北中複合式購物空間的ATT店，明天（14日）開幕的天母店，特意打造了沒有距離感的用餐空間，從街道延伸至店內庭園的綠色植栽、明媚的日光與通透的室內空間相互烘托，呈現出天母街頭從容清幽的景象。

▲人氣早午餐「BRUN不然」插旗天母。（圖／記者黃士原攝）

▲BRUN不然天母店特意打造了沒有距離感的用餐空間，從街道延伸至店內庭園的綠色植栽。（圖／記者黃士原攝）

▲人氣早午餐「BRUN不然」插旗天母。（圖／記者黃士原攝）

▲室內運用不同的金屬與材料紋理，堆疊出大自然的風貌。（圖／記者黃士原攝）

室內運用不同的金屬與材料紋理，堆疊出大自然的風貌，並由感官花子規劃綠意植栽與季節花卉，將四季的流動引入店內，而開放式的廚房與回字形的座位設計，拉近人與人之間的距離，創造可以輕鬆交流的空間。

▲人氣早午餐「BRUN不然」插旗天母。（圖／記者黃士原攝）

▲新菜「美式豬排飯」。（圖／記者黃士原攝）

▲人氣早午餐「BRUN不然」插旗天母。（圖／記者黃士原攝）

▲草莓奶昔與香草奶昔。（圖／記者黃士原攝）

BRUN不然團隊秉持著一貫的幽默感，天母店推出「美式豬排飯」與「經典奶昔」新菜單，致敬當地知名的茉莉漢堡；美式豬排飯以健康的紅藜麥飯搭配濃郁奶油醬，一旁的三色蔬菜則是致敬三色豆，使用進口紅蘿蔔、黃櫛瓜和綠櫛瓜切丁，再拌入檸檬橄欖油。主角是炸得金黃酥脆的豬排，搭配上特製的辣芒果醬汁，是一道香濃清爽又飽足的料理。

香草奶昔、草莓奶昔這2款新品也是向茉莉漢堡致敬，香草奶昔帶有焦糖風味，草莓奶昔喝得到果粒，酸酸甜甜。

▲小小樹食0km 今日起試營運。（圖／小小樹食提供）

另外，座落於台北市金山南路的「0km山物所」，是台灣少數留存下來的雙拼雙玄關日式建築，在90年代差點面臨被拆除蓋大樓的命運，在社區居民與文資學者的請命下，總督府山林課宿舍群全區共6棟11戶，在2006年分別由台北市政府指定登錄為市定古蹟與歷史建築，歷時8年、投入1億元進行修復，由勤美集團依促參法取得營運權。

▲小樹酪梨蔬菜佛陀碗套餐。（圖／記者黃士原攝）

米其林綠星小小樹食受邀進駐「0km山物所」，今日起試營運，這是該品牌首次在歷史建物裡開設餐廳，希望在一座充滿文化底蘊的日式老宅中，帶領大家認識不一樣的蔬食料理。除了首次在早餐時段營業，提供奶油烤吐司、酪梨酸種開放吐司、手作三角飯糰等主食，在主建築的後方，還設立了小小樹食的人氣果汁、飲品和甜點店「Little Tree Juice Club」，讓更多人能將營養美味帶走，或在小庭院中補充一天的健康能量。

關鍵字： 美食雲 BRUN不然 天母美食 早午餐

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