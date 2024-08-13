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開業不到2年！赤鐵廣島燒八德店結束營業　全台剩民權店營業中

▲赤鐵廣島燒。（圖／小虎食夢網提供）

▲赤鐵廣島燒八德店也自8月1日起暫停營業。（圖／資料照／小虎食夢網提供）

記者黃士原／台北報導

可以吃到道地廣島燒的人氣餐廳「赤鐵廣島燒」，繼去年3月收掉赤峰店後，開業不到2年的八德店也自8月1日起暫停營業，目前全台僅剩民權店還在營業中。得知熄燈消息，網友表示「也太突然了」、「也太可惜」。

赤鐵廣島燒是由在台日本人所開設，主打的廣島燒，與大阪燒不同的地方，在於食材是一層層的堆疊上去，各種食材的口感依然存在，由於味道十分道地，2020年赤峰店剛開幕時，想吃就要排隊1小時以上。近年來，店家也陸續開出民權店、八德店。

▲▼赤鐵廣島燒八德店暫停營業公告。（圖／取自赤鐵廣島燒八德店臉書）

▲赤鐵廣島燒八德店暫停營業公告。（圖／取自赤鐵廣島燒八德店臉書）

不過繼去年3月赤峰店結束營業後，日前店家再度公告，「因公司營運調整，八德店自8月1日起暫停營業」，由於八德店2022年11月才開幕，等於不到2年就收掉，目前全台僅剩民權店還在營業中。對於八德店熄燈消息，網友表示，「也太突然了」、「也太可惜」。

▲創立Curious的一週二次蔬食集團創辦人劉千瑞表示，無肉料理一點也不簡單，但他也不想把麵筋、香菇精做的素牛排端上餐桌。（圖／記者黃士原攝）

另外，位於晶華酒店B2的蔬食精緻餐廳「Curious」，以現代料理技法來呈現餐點，打破大家對無肉料理的刻板印象。不過，經營該餐廳的一週二次蔬食集團宣布，Curious將於8月31日結束營業，未來將以不同型態於法國及日本與大家相見。

Curious在2022年2月於晶華酒店B2開幕，致力於中西文化中代代相傳的永恆食譜，向台灣的豐富蔬果和傳統致敬，烹飪方法是保留菜餚的精華和原汁原味，同時使用優質食材提升風味。而8月31日結束營業之後，未來將以不同型態於法國及日本與大家相見，也會持續專注推廣台灣蔬食的目標。 

關鍵字： 赤鐵廣島燒 八德店 結束營業 熄燈

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