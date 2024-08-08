和式洋食蔬食新體驗！小小樹食進駐0km山物所　首次周末供應早餐

▲小小樹食0km 8月13日試營運。（圖／小小樹食提供）

記者黃士原／台北報導

座落於台北市金山南路的「0km山物所」，是舊日治時期木造宿舍群活化應用的複合式空間，結合選物、展覽與休憩功能，近期邀請米其林綠星小小樹食進駐，8月13日試營運。

▲「0km山物所」是台灣少數留存下來的雙拼雙玄關日式建築。（圖／記者黃士原攝）

「0km山物所」是台灣少數留存下來的雙拼雙玄關日式建築，在90年代差點面臨被拆除蓋大樓的命運，在社區居民與文資學者的請命下，總督府山林課宿舍群全區共6棟11戶，在2006年分別由台北市政府指定登錄為市定古蹟與歷史建築，歷時8年、投入1億元進行修復，由勤美集團依促參法取得營運權。

▲早餐─奶油烤吐司。（圖／記者黃士原攝）

▲手作三角飯糰。（圖／記者黃士原攝）

8月13日開始試營運的「小小樹食0km」，是該品牌首次在歷史建物裡開設餐廳，希望在一座充滿文化底蘊的日式老宅中，帶領大家認識不一樣的蔬食料理。除了首次在早餐時段營業，提供奶油烤吐司、酪梨酸種開放吐司、手作三角飯糰等主食，在主建築的後方，還設立了小小樹食的人氣果汁、飲品和甜點店「Little Tree Juice Club」，讓更多人能將營養美味帶走，或在小庭院中補充一天的健康能量。

▲小樹酪梨蔬菜佛陀碗套餐。（圖／記者黃士原攝）

▲十二香皮蛋剝皮辣椒炒手麵套餐。（圖／記者黃士原攝）

午晚餐時段則推出全新概念的「和式洋食」4款蔬食套餐，價格880元至1280元。招牌菜色「小樹酪梨蔬菜佛陀碗」，碗內除了波菜炒飯，還有櫛瓜、酪梨、毛豆、櫻桃蘿蔔、鷹嘴豆、寶貝生菜等健康蔬食；「十二香皮蛋剝皮辣椒炒手麵」是以紅油皮蛋豆腐餃為靈感所衍生，選用來自埔里的日晒陽春寬麵搭配自製的十二香與醬汁。

▲多蜜汁蔬菜咖哩飯套餐。（圖／記者黃士原攝）

▲照燒筍香茄子炊飯套餐。（圖／記者黃士原攝）

「多蜜汁蔬菜咖哩飯」則是以胡蘿蔔、白花椰菜等蔬果發酵製成咖哩醬，充滿食材原味的香甜；「照燒筍香茄子炊飯」則是採用醬烤鰻魚手法來料理茄子，鋪在充滿食材鮮味的炊飯上，就像一碗鰻魚飯。小小樹食表示，套餐內的野菜沙拉、小點與漬物都會依據季節調整，讓每位客人都能品嘗到當季新鮮食材製成的餐點。

小小樹食0km整體空間設計由格式設計操刀，以「設計與歷史建物共存」為核心，尊重原歷史建築及其構造，選用紅銅、古銅、不銹鋼、黑鐵、青磚、紗網等材質，通過自然鏽化、亂紋、髮絲、鏡面等多種表面處理方式與加工細節。





▲「雲川水月」門口店景，保留原有老屋的生態。（圖／業者提供）

另外，民生社區富錦街6月也新開了一家當代蔬食料理「雲川水月Clavius」，有著翠綠老樹環繞，宛若一座隱世的小秘境，而庭院以豐富植栽與長型小水塘，象徵生生不息的「動」，再以蜿蜒滿覆的伊氏礫石地面建構為「靜」，在動靜之間，塑造一處「琉璃共生花園」。

菜色部份，主廚王朝萱融合法國、義大利、日本及亞洲等不同菜系的精髓及擺盤美學，創造屬於雲川水月的當代蔬食料理，當中不乏豆腐乳、蔥蒜醬、金桔、醬油等屬於台灣的味道。

▲娘惹果島沙拉。（圖／記者黃士原攝）

主廚推薦的「娘惹果島沙拉」，底層先鋪以鳳梨、青蘋果、芒果丁等食材製成的水果醬，再放上綠火焰萵苣、紅火焰萵苣、紅橡木生菜、蘿曼嫩葉、蓮霧、青蘋果等多種蔬果與碎花生，最後淋上自製的高粱糖蜜娘惹醬以及由香茅、藍薑、石鼓仔與多種辛香料製成獨家的參巴醬，具有豐富的南洋情調。