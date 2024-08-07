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台中燒肉名店「茶六」進軍鹿港小鎮　網友曝：這是創辦人家鄉

▲茶六燒肉堂公益店。（圖／取自茶六燒肉堂臉書）

▲茶六燒肉堂進軍鹿港，上圖為公益店。（圖／取自茶六燒肉堂臉書）

記者黃士原／台北報導

「茶六燒肉堂」是輕井澤集團旗下人氣燒肉品牌，目前全台已有6家分店，除了4家在台中之外，在台南、高雄各有1家。最近該品牌將再展店，首度進軍彰化縣的鹿港小鎮，這也是輕井澤集團創辦人王振模的家鄉。

茶六是台中燒肉名店，屬於鍋物起家的輕井澤集團旗下品牌，提供套餐為主，價格1580元起至4680元，同時也供應加點菜色，從肉品、海鮮、蔬食、甜品到飲料都有。

有網友分享自己前往茶六的用餐經驗，並指出「薄牛舌」、「厚牛舌」各有千秋，是烤牛肉愛好者不可錯過的美食，也有人點評「茶六的鹽蔥很香！搭配一面熟就可以吃的牛舌，香脆好吃！」、「茶六的橫膈膜也好吃」、「茶六的油蔥配肉也很解膩，推」。

▲茶六燒肉堂是台中燒肉名店。（圖／取自茶六燒肉堂臉書）

茶六全台已有6家分店，除了4家在台中之外，在台南、高雄各有1家，該品牌近期將再展店，首度進軍彰化縣的鹿港小鎮，目前正在人力銀行召募員工，月薪4萬5000元起。

消息傳出馬上引起網友熱議，認為在鹿港開茶六這種高檔燒烤，可能撐不久，有人說「老闆哪來的勇氣」、「茶六價錢不親民」。不過有網友分析，輕井澤集團創辦人王振模本身就是鹿港人，有可能是回饋家鄉、振興鹿港經濟。

▲就饗推出愛台灣身分證優惠，內用兩客套餐就送蔥花鮪魚蛋。（圖／王品提供）

▲就饗推出愛台灣身分證優惠，內用兩客套餐就送蔥花鮪魚蛋。（圖／王品提供）

另外，應援台灣好手出征巴黎，王品集團「就饗鐵板燒」推出挺台灣就加菜，憑身分證字號有「T、A、I、W、N、5、2、0」任一碼，消費兩客套餐贈菜蔥花鮪魚蛋。此外，上班族到「尬鍋」南京東店、中壢元化店，出示名片或員工證，享炒雞單人系列88折。7月1日至8月30日，平日至「原燒」、「金咕」及「肉次方」開烤，拿出學生證並符合活動門檻，立即現折百元。

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關鍵字： 美食雲 茶六 輕井澤集團

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