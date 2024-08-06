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英仙座流星雨下周迎極大期！每小時100顆　台南、屏東免費觀星

▲▼佳樂水星空。（圖／屏東縣政府提供）

▲佳樂水是欣賞星空的好去處。（圖／屏東縣政府提供）

記者蔡玟君／綜合報導

年度三大流星雨之一的「英仙座流星雨」要來了！今年流星雨極大期將落在8月12日晚間至13日凌晨，每小時流星數上看100顆，台南、屏東都推出免費觀星活動。如南瀛天文館配合眾多天文迷的作息，提前至11日夜間辦理免費觀測活動，從晚間18時30分起陸續有野台天文講座、望遠鏡觀測、星空導覽解說。

▲▼英仙座流星雨。（圖／台南南瀛天文館提供）

▲英仙座流星雨。（圖／台南南瀛天文館提供）

台南市教育局指出，欣賞英仙座流星雨的風采時，會發現流星的移動方向看起來像是從英仙座四散而出，是因為當地球進入彗星的碎屑帶時，這些流星體的方向都是相同的，平行進入大氣層的流星，經過透視的效應，流星的軌跡看起來就會交會於遠處的「輻射點」，當晚輻射點約在晚上9時升起，輻射點仰角越高越容易看得到流星，而且午夜過後沒有月光影響，觀測條件更佳。

▲▼英仙座流星雨。（圖／台南南瀛天文館提供）

▲英仙座流星雨下周迎來極大期。（圖／台南南瀛天文館提供）

南瀛天文館提醒，在8月11日將會於南瀛天文館舉辦現場觀測活動，包含野台天文講座、望遠鏡實務觀測、戶外星空導覽等，歡迎大家一同來看流星、許心願！也再次提醒各位天文迷可以攜帶野餐墊及降溫小物等，舒舒服服地躺在草地上追星；8月12日夜間則是為求精彩畫面，前進高山進行線上直播，除了觀賞流星雨外，也會將由專業講師進行星空導覽解說。

▲▼佳樂水星空。（圖／屏東縣政府提供）

▲佳樂水是全台最佳的觀星場域之一。（圖／屏東縣政府提供）

屏東縣政府則將於8月10日晚上6點至9點在滿州鄉佳樂水風景區舉辦「屏東星空」天文暨市集活動，縣政府表示，屏東具低光害及視野遼闊的先天優勢，是天文界知名的「全台最佳的觀星場域」，趁著流星雨極大期將到來，邀請有情人到屏東「追星」。

活動現場除了將有星空音樂會，也設立親子闖關區、巨砲望遠鏡體驗區、星空攝影區與星空市集等，皆為免費入場，讓大家更認識星空與接觸天文，吸引更多人走入戶外。屏東縣天文協會與台北市天文協會也提醒，本次全場域採取低光害活動方式，如果民眾想攜帶手電筒體驗記得需以紅紙包覆，以免影響目視體驗與天文攝影等活動的品質。
 

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關鍵字： 台南旅遊 英仙座流星雨 南瀛天文館 屏東旅遊

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