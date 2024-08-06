名字有「麟洋」任一字吃火鍋5折！奧運奪金餐飲優惠懶人包

▲只要名字中有「麟」、「洋」任一字，本人吃新馬辣享5折優惠。（圖／馬辣集團提供）

記者黃士原／台北報導

慶祝麟洋配奧運奪金，不只超商祭出咖啡買一送一，餐飲業陸續推出各種限時優惠，像是只要名字中有「麟」、「洋」任一字吃馬辣火鍋5折，樂天皇朝的八色小籠包買一送一，錢都日式涮涮鍋今明兩天也祭出單點肉盤買一送一。以下整理出各家好康活動供民眾搶便宜。

馬辣集團

馬辣集團表示，慶祝麟洋配為台灣摘下首面奧運金牌，即日起至8月9日，2位成人以上同行並提早預約，名字中有「麟」、「洋」任一字（限同字），用餐時出示身份證並拍照打卡，馬辣、新馬辣、新馬辣Plus+、涮樂和牛、肉之間、熊一燒肉、哞哞屋、夯下去、ChaCha個人和牛燒肉本人用餐打5折，問鼎是20盎司好運爆發和牛火山5折，狗一下居食酒屋為綜合生魚片全系列5折。

▲慶祝麟洋奪金，樂天皇朝推出八色小籠包買一送一。（圖／記者黃士原攝）

台灣樂天餐飲集團

慶祝麟洋再度奪得奧運金牌，台灣樂天餐飲集團旗下雙品牌推出快閃優惠，8月7日前，只要在門店出示品牌FB粉專或IG帳號的活動說明圖文，告知現場工作人員用餐使用此次活動，樂天皇朝「特色皇朝小籠包（八色）」買一送一，樂蝦拉麵則推出「蝦量滿點」活動，點用「招牌三寶蝦湯拉麵套餐」立刻享受升級3隻鮮蝦。

▲湳洋鍋物的「湳洋手撕嫩雞」。（圖／黑浮國際餐飲集團提供）

麟鄰茶寓、湳洋鍋物

黑浮國際餐飲集團旗下麟鄰茶寓、湳洋鍋物即日起至9月3日，凡到餐廳內用，分享品牌狂賀貼文，立即贈送「金牌甜點：麟檬糖霜蛋糕」、「金牌料理：湳洋手撕嫩雞」。

壽司郎

8月6日起推出奪牌歡慶祭，野生南方黑鮪魚中腹壽司、 醬烤南方黑鮪魚中腹壽司每盤特價30元，活動直到售完為止。

▲慶祝麟洋配勇奪奧運金牌，8月6日、8月7日這兩天錢都單點肉盤買一送一。（圖／錢都餐飲集團提供）

錢都

慶祝麟洋配勇奪奧運金牌，8月6日、8月7日這兩天單點肉盤買一送一。（錢都鳳山文衡店開幕優惠中，不參與此活動）

▲即日起至8月11日止，台灣選手晉級，不分競賽項目，繼光香香雞消費不限金額，即享甜心地瓜球買一送一。（圖／香繼光集團提供）

香繼光集團

即日起至8月11日止，台灣選手晉級，不分競賽項目，繼光香香雞消費不限金額，即享甜心地瓜球買一送一；金子半之助消費不限金額，享鳳尾蝦買一送一；日本橋海鮮丼辻半消費滿999元，即享朝日生啤酒或桑椹莓果氣泡飲買一送一。