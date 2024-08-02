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告五人宜蘭傳藝開唱！七夕限定光舞秀、1300顆藍眼淚　連4周登場

▲▼全聯宜蘭傳藝園區推出《愛在夏天・夜傳藝》，即日起至8月24日每周末五六都有精彩活動，包括「光舞月河」燈光秀五大光景裝置。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯宜蘭傳藝園區《愛在夏天・夜傳藝》，即日起至8月24日每周末五六都有精彩活動，包括夜間限定「光舞月河」燈光秀。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／宜蘭報導

為迎接七夕情人節，全聯宜蘭傳藝園區推出《愛在夏天・夜傳藝》，即日起至8月24日每周末五六都有精彩活動，包括「光舞月河」燈光秀五大光景裝置，全聯We Sweet也聯名推出七夕麻糬系列商品，打造唯美秘境「祈願竹林」。今（2）日起開幕表演，重磅邀請「告五人」登場開唱，有粉絲凌晨6點就來排隊，現場月河畔草地座無虛席，擠爆1.3萬人！

▲▼告五人現身宜蘭傳藝園區《愛在夏天・夜傳藝》活動開唱。（圖／記者林育綾攝）

▲告五人現身宜蘭傳藝園區開場，現場擠爆1.3萬人。（圖／記者林育綾攝）

全聯宜蘭傳藝園區《愛在夏天・夜傳藝》活動，邀請到曾在2023台灣燈會中以《光鑰未來》大放異彩得到國際獎項的「FREES 自由的設計」藝術團隊策畫。

▲▼全聯宜蘭傳藝園區推出《愛在夏天・夜傳藝》，即日起至8月24日每周末五六都有精彩活動。（圖／全聯提供）

▲全聯宜蘭傳藝園區推出《愛在夏天・夜傳藝》，即日起至8月24日每周末五六都有精彩活動。（圖／全聯提供）

8月的每周五六，策畫璀璨奪目的「光舞月河」夜間環景燈光秀，將園區原有的一系列地景裝置，透過系統性有效編排，打造「迷霧森林、心動鵲橋、魚耀隧道、祈緣藍眼淚、We Sweet祈願竹林」等五大光景裝置。同時搭配四大世紀情歌「愛在夏天、心動、Moon River、First Love」的動人旋律起舞，讓遊客們在園區中欣賞絕美景致。

▲▼全聯宜蘭傳藝園區推出《愛在夏天・夜傳藝》，即日起至8月24日每周末五六都有精彩活動，包括「光舞月河」燈光秀五大光景裝置。（圖／記者林育綾攝）

▲8月的每周五六，宜蘭傳藝園區推出限定「光舞月河」夜間環景燈光秀。（圖／記者林育綾攝）

▲▼全聯宜蘭傳藝園區推出《愛在夏天・夜傳藝》，即日起至8月24日每周末五六都有精彩活動。（圖／全聯提供）

▲▼光球遍佈草地。（圖／全聯提供）

▲▼全聯宜蘭傳藝園區推出《愛在夏天・夜傳藝》，即日起至8月24日每周末五六都有精彩活動。（圖／全聯提供）

「光舞月河」夜間環景燈光秀為宜蘭傳藝限定，園區內佈滿最新型電腦光束燈與雷射，超過百道光束縱橫交錯；還能看見全台唯一、去年再次造成轟動的「藍眼淚」，今年全面升級「祈緣藍眼淚」，比照國際天團演唱會螢光棒的技術，運用Description（同步燈光控制系統）以及無限RF（遠端射頻），驅動近1300顆大小光球，發出不同頻率閃爍燈光和多色光線，彈性依照環境氣氛調整，錯落分佈於草地、河面，比以往更加斑斕奪目，營造絕美環河奇景。

遊客們還能跟隨光舞喜鵲的指引，踏上「心動鵲橋」一覽月河的風光景色，同時欣賞魚耀隧道長達65公尺的倒影幻境，民眾紛紛讚不絕口給予高度評價，期待再次造訪宜蘭傳藝。

▲▼全聯宜蘭傳藝園區推出《愛在夏天・夜傳藝》，即日起至8月24日每周末五六都有精彩活動。（圖／全聯提供）

▲遊客們還能跟隨光舞喜鵲的指引，踏上「心動鵲橋」一覽月河的風光景色。（圖／全聯提供）

8月2日開幕表演，更邀請新一代天團「告五人」回到宜蘭家鄉高歌，傳藝園區從白天起人潮就盛況空前，草地坐無虛席，吸引上萬遊客到場同歡。全聯透露，有粉絲在凌晨6點就排隊入園，可見天團魅力。

▲▼全聯宜蘭傳藝園區推出《愛在夏天・夜傳藝》，即日起至8月24日每周末五六都有精彩活動。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯宜蘭傳藝園區推出《愛在夏天・夜傳藝》，開幕當天邀請告五人開唱，草地座無虛席。（圖／記者林育綾）

為迎接東方七夕情人節，全聯旗下品牌We Sweet也特別與宜蘭傳藝聯名甜點，整體視覺靈感來自七夕藍眼淚，包裝設計上以藍色為底，搭配大小光圈營造光暈感，營造「七夕就要和麻吉一起吃麻糬」，感情如膠似漆更麻吉。

We Sweet還與傳藝共同打造「We sweet祈願竹林」秘境，遊客們可將心願寫在祈願卡，無論是求好姻緣、好人緣，都能繫上竹子祈求心想事成。

▲▼全聯宜蘭傳藝園區推出《愛在夏天・夜傳藝》，即日起至8月24日每周末五六都有精彩活動。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯旗下品牌We Sweet也特別與宜蘭傳藝合作，打造「We sweet祈願竹林」秘境。（圖／記者林育綾攝）

▲▼全聯宜蘭傳藝園區推出《愛在夏天・夜傳藝》，即日起至8月24日每周末五六都有精彩活動。（圖／記者林育綾攝）

▲宜蘭傳藝園區《愛在夏天・夜傳藝》期間，現場還有全聯市集。（圖／記者林育綾攝）

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